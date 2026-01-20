செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
ஸ்டேட் பேங்க் தெரியும், கனரா பேங்க் தெரியும்.. அதென்ன க்ளாத் பேங்க்.. ட்விட்டரில் டிரெண்டாகும் #ClothBank ஹேஷ்டேக்..!

கடும் குளிர்காலங்களில் போதிய உடைகள் இன்றி அவதிப்படும் ஏழை எளிய மக்களின் துயரம் சொல்லொணாத்து ஆகும். அடிப்படை தேவையாக விளங்கும் ஆடைகள், வறுமையில் வாடுபவர்களுக்கு ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையையும் பாதுகாப்பையும் வழங்குகின்றன. இந்த தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில், புனித ராம் ரஹீம் ஜி அவர்களின் உன்னத போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, டெரா சச்சா சௌதா அமைப்பினரால் 'க்ளாத் பேங்க்' (Cloth Bank) என்ற உன்னத திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 
 
குளிரிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள தேவையான கம்பளி ஆடைகள், போர்வைகள், காலணிகள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்களைத் தன்னார்வலர்கள் மனமுவந்து வழங்கி வருகின்றனர்.
 
இந்த திட்டத்தின் மூலம் மில்லியன் கணக்கான டெரா சச்சா சௌதா தொண்டர்கள் ஒன்றிணைந்து, ஏழை எளியவர்களின் அடிப்படை உரிமையான உடையை உறுதி செய்கின்றனர். இது வெறும் ஆடை தானம் மட்டுமல்ல, கடும் குளிரிலிருந்து ஒரு உயிரை காக்கும் உன்னத செயலாகும். 
 
குறிப்பாக வீடற்றவர்கள் மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களுக்கு இத்திட்டம் ஒரு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. சமூகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தங்களால் இயன்ற ஆடைகளை தானம் செய்ய வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வையும், மனிதநேயத்தையும் இந்த இயக்கம் மக்களிடையே விதைத்து வருகிறது.
 
