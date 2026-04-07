பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு விஷப்பாம்பு.. மல்லிகார்ஜுன கார்கே கருத்து.. அமித்ஷா கொடுத்த பதிலடி..!
பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை "விஷப்பாம்பு" என விமர்சித்த காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் கருத்துக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அசாமின் பத்தர்காண்டியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், காங்கிரஸின் இந்த அவதூறு பேச்சுக்கு வாக்காளர்கள் தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று கூறினார்.
கேரளாவில் பிரச்சாரம் செய்தபோது கார்கே பேசுகையில், "தொழுகை நேரத்தில்கூட விஷப்பாம்பை கண்டால் அதை கொல்ல வேண்டும் என்று குர்ஆனில் உள்ளது; பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அத்தகைய பாம்புதான்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்த அமித்ஷா, "காங்கிரஸின் இந்த வன்முறையை தூண்டும் பேச்சுக்கு ஏப்ரல் 9-ம் தேதி மக்கள் பலமான தீர்ப்பை வழங்குவார்கள். தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு தொலைநோக்கியால் தேடினாலும் காங்கிரஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத நிலை ஏற்படும்" என தெரிவித்தார்.
பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெசாத் பூனவல்லாவும், காங்கிரஸ் கட்சி சிறுபான்மையினரை அரசியல் எதிரிகளுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக தூண்டிவிடுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த மோதல் தேர்தல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
