செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
  தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (15:21 IST)

பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு விஷப்பாம்பு.. மல்லிகார்ஜுன கார்கே கருத்து.. அமித்ஷா கொடுத்த பதிலடி..!

பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு விஷப்பாம்பு.. மல்லிகார்ஜுன கார்கே கருத்து.. அமித்ஷா கொடுத்த பதிலடி..!
பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை "விஷப்பாம்பு" என விமர்சித்த காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் கருத்துக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 
 
அசாமின் பத்தர்காண்டியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், காங்கிரஸின் இந்த அவதூறு பேச்சுக்கு வாக்காளர்கள் தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று கூறினார்.
 
கேரளாவில் பிரச்சாரம் செய்தபோது கார்கே பேசுகையில், "தொழுகை நேரத்தில்கூட விஷப்பாம்பை கண்டால் அதை கொல்ல வேண்டும் என்று குர்ஆனில் உள்ளது; பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அத்தகைய பாம்புதான்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். 
 
இதற்கு பதிலடி கொடுத்த அமித்ஷா, "காங்கிரஸின் இந்த வன்முறையை தூண்டும் பேச்சுக்கு ஏப்ரல் 9-ம் தேதி மக்கள் பலமான தீர்ப்பை வழங்குவார்கள். தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு தொலைநோக்கியால் தேடினாலும் காங்கிரஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத நிலை ஏற்படும்" என தெரிவித்தார். 
 
பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெசாத் பூனவல்லாவும், காங்கிரஸ் கட்சி சிறுபான்மையினரை அரசியல் எதிரிகளுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக தூண்டிவிடுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த மோதல் தேர்தல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

வருடத்திற்கு மூன்று முறை நடைபெற்று வந்த சிஏ இறுதி தேர்வு இனிமேல் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை மட்டுமே நடைபெறும் என இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனம் (ICAS) அறிவித்திருக்கிறது.

பிரபல லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டினின் மருமகன் ஆதவ் அர்ஜுனா. இவர் ஒரு தொழில் அதிபர். தன்னுடைய மனைவியின் பெயரிலும் தன்னுடைய பெயரிலும் பல நிறுவனங்களை தொடங்கினார்..

எலான் மஸ்க்கின் 'X' தளத்தில் இனி வீடியோ லிங்குகளை காப்பி செய்ய முடியாது என்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்தி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெங்களூருவை சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் ஒருவர், பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகும் தான் நிம்மதியாக இருப்பதாக பகிர்ந்த பதிவு இணையத்தில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் 8-வது ஊதியக்குழு மற்றும் அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு இந்த ஆண்டு தாமதமாகி வருகிறது. வழக்கமாக மார்ச் மாதம் ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னதாக வெளியாகும் இந்த அறிவிப்பு, ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கியும் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

