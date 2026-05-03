ஞாயிறு, 3 மே 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 3 மே 2026 (16:10 IST)

மாணவர்கள் ஃபேனில் கயிறு கட்டி தற்கொலையை தடுக்க இரும்பு வலை.. நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!

மாணவர்கள் ஃபேனில் கயிறு கட்டி தற்கொலையை தடுக்க இரும்பு வலை.. நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!
இந்தியாவின் பயிற்சி மையங்களின் தலைநகராக கருதப்படும் கோட்டாவில் உள்ள மாணவர் விடுதி ஒன்றின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொள்வதை தடுப்பதற்காக விடுதி அறைகளில் உள்ள மின்விசிறிகள் கனமான இரும்பு வலைகளால் மூடப்பட்டிருப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 
 
ஐஐடி-ஜேஇஇ மற்றும் நீட் போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் மத்தியில் சமீபகாலமாக அதிகரித்து வரும் தற்கொலைகளை தடுக்க விடுதி உரிமையாளர்கள் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
ஏற்கனவே விசிறிகளில் அதிக எடை விழுந்தால் தானாகவே கழன்றுவிடும் வசதி கொண்ட 'ஸ்பிரிங்' பொருத்தப்பட்ட விசிறிகளை அறிமுகப்படுத்த அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியிருந்தனர். ஆனால், தற்போது வைரலாகியுள்ள இந்த இரும்பு வலை அமைப்பு அனைத்து விடுதிகளிலும் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதா என்பது குறித்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் இல்லை. 
 
இது போன்ற இயந்திரத்தனமான தீர்வுகளுக்கு பதிலாக, மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்க முறையான ஆலோசனைகள் மற்றும் மனநல ஆதரவு அமைப்புகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
 
இந்த வீடியோவிற்கு இணையவாசிகளிடம் இருந்து கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. "கல்வி முறையை மேம்படுத்தாமல் இது போன்ற மாற்றங்களை செய்வதால் பயன் இல்லை" என்றும், "இரும்பு வலையில் ஏறி தற்கொலை செய்ய முயன்றால் என்ன செய்வது?" என்றும் பலர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். 
 
இந்த சம்பவம் இந்தியாவின் கல்வி சூழலில் நிலவும் கடுமையான போட்டி மற்றும் அதனால் ஏற்படும் மனநல பாதிப்புகள் குறித்த விவாதத்தை மீண்டும் முன்னெடுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

சிலிண்டர் விலை உயர்வு எதிரொலி: ஒரு காபியின் விலை ரூ.50?

சிலிண்டர் விலை உயர்வு எதிரொலி: ஒரு காபியின் விலை ரூ.50?நாடு முழுவதும் வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை அதிரடியாக 993 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு, தற்போது 3,237 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக ஓட்டல்களில் உணவுப்பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது

சாப்பிட முடியவில்லை.. கண்ணை மூடினால் குழந்தைகளின் அலறல் சத்தம் ஜபல்பூர் படகு மாலுமியின் கண்ணீர் பேட்டி

சாப்பிட முடியவில்லை.. கண்ணை மூடினால் குழந்தைகளின் அலறல் சத்தம் ஜபல்பூர் படகு மாலுமியின் கண்ணீர் பேட்டிமத்தியப் பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் உள்ள பர்கி அணை நீர்த்தேக்கத்தில் நிகழ்ந்த கோரமான படகு விபத்து ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் உலுக்கியுள்ளது.

தொகுதி முழுவதும் வன்முறை.. தேர்தலை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவு..! மே 21ல் மறுவாக்குப்பதிவு..!

தொகுதி முழுவதும் வன்முறை.. தேர்தலை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவு..! மே 21ல் மறுவாக்குப்பதிவு..!மேற்கு வங்கத்தில் ஓட்டு எண்ணிக்கை பணியில் மாநில அரசு ஊழியர்களை மட்டுமே நியமிக்க வேண்டும் என்ற திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது.

மனைவியுடன் விடிய விடிய சண்டை.. பாத்ரூமில் தூக்கில் தொங்கிய நீதிபதி..!

மனைவியுடன் விடிய விடிய சண்டை.. பாத்ரூமில் தூக்கில் தொங்கிய நீதிபதி..!டெல்லியில் கர்கர்தூமா நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றி வந்த அமன்குமார் சர்மா , கிரீன் பார்க் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் இருந்து கோடை விடுமுறை ஸ்பெஷல் ரயில்கள்.. முழு விவரங்கள்

சென்னையில் இருந்து கோடை விடுமுறை ஸ்பெஷல் ரயில்கள்.. முழு விவரங்கள்கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு பயணிகள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு எளிதாக செல்வதற்காக பல்வேறு வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

