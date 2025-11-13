வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (09:01 IST)

அதிகாலை 2:45 மணிக்கு வேலை கொடுத்த மேலதிகாரி.. செய்யாததால் நடவடிக்கை: இளம்பெண்ணின் ஆதங்க பதிவு..!

அதிகாலை 2:45 மணிக்கு வேலை கொடுத்த மேலதிகாரி.. செய்யாததால் நடவடிக்கை: இளம்பெண்ணின் ஆதங்க பதிவு..!
இந்தியாவின் முன்னணி 'ஆசட் அண்டர் மேனேஜ்மென்ட்' (AUM) நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஒரு பெண் ஊழியர், தனது மேலதிகாரியால் ஏற்பட்ட உச்சகட்ட மன அழுத்தத்தையும், பணிச்சூழலையும் விவரித்து ரெடிட்டில் பதிவிட்ட பதிவு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தொடர்ந்து 14 மணி நேரம் வேலை செய்தும், வார இறுதி நாட்களில் உழைத்தும், தனது ஆன்-சைட் மேலதிகாரி அதிகாலை 2:45 மணிக்கு செய்தி அனுப்பி உடனடியாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். தான் தூங்கியதால் பதிலளிக்க தவறியபோது, அந்த மேலதிகாரி புகார் அளித்ததால் நிலைமை மேலும் சிக்கலானது என்று தெரிவித்தார்.
 
"நான் முன்பு வேலையை விரும்பிச் செய்தேன், ஆனால் இப்போது என் நிம்மதியை இந்த பணி அழித்துக்கொண்டிருக்கிறது," என்றும், பயனற்ற மேலாளர் செல்வாக்குள்ள மேலதிகாரிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகவும் அவர் கவலையுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இந்த பதிவுக்கு பதிலளித்த இணையப் பயனர்கள், அவருடைய மன அமைதியை காக்க உடனடியாக வேலையை விட்டு வெளியேறுமாறு ஒருமனதாக ஆலோசனை வழங்கினர். மேலும், தவறு இல்லாதபோது மன்னிப்பு கேட்பதன் மூலம், இத்தகைய அத்துமீறிய கட்டுப்பாட்டு சூழலை சாதாரணமாக ஆக்க வேண்டாம் என்றும் பலர் அறிவுறுத்தினர்.
 
Edited by Siva

இன்று வெளியான இன்னொரு கருத்துக்கணிப்பு.. பீகாரில் ஆட்சி மாற்றமா?

இன்று வெளியான இன்னொரு கருத்துக்கணிப்பு.. பீகாரில் ஆட்சி மாற்றமா?பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தெளிவான பெரும்பான்மை கிடைக்கும் என்று கணித்துள்ளது.

பின்லேடனின் பேச்சை மொபைல் போனில் வைத்திருந்தமென்பொறியாளர் கைது.. டெல்லி சம்பவத்திற்கு தொடர்பா?

பின்லேடனின் பேச்சை மொபைல் போனில் வைத்திருந்தமென்பொறியாளர் கைது.. டெல்லி சம்பவத்திற்கு தொடர்பா?அல்-கொய்தா மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக கூறப்படும் வழக்கில் மென்பொருள் பொறியாளர் சுபைர் ஹங்கர்கேகர் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார். மகாராஷ்டிரா பயங்கரவாத தடுப்புப் படை (ATS) தானேயில் உள்ள ஒரு ஆசிரியர் உட்பட இருவரிடம் சோதனை நடத்தியுள்ளது.

மோடி எங்கள் டாடி.. நாங்கள் சொன்னால் கேட்பார்: ராஜேந்திர பாலாஜி

மோடி எங்கள் டாடி.. நாங்கள் சொன்னால் கேட்பார்: ராஜேந்திர பாலாஜிஅ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, சிவகாசியில் நடைபெற்ற கட்சி முகவர்கள் கூட்டத்தில் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் அ.தி.மு.க., தி.மு.க. ஆகிய இரண்டு கட்சிகள் மட்டுமே பலமானவை. வேறு கட்சிகளுக்கு இங்கு வேலையில்லை" என்று ஆவேசமாக கூறினார்.

தமிழகத்தில் 78% SIR படிவங்கள் விநியோகம்: தேர்தல் ஆணையம் தகவல்!

தமிழகத்தில் 78% SIR படிவங்கள் விநியோகம்: தேர்தல் ஆணையம் தகவல்!இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் மேற்கொண்டு வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (SIR) பணியின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 78.09% எஸ்.ஐ.ஆர். படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடக பள்ளி கழிவறையில் கேட்ட பயங்கர சத்தம்.. குண்டு வெடிப்பா என மக்கள் அச்சம்..!

கர்நாடக பள்ளி கழிவறையில் கேட்ட பயங்கர சத்தம்.. குண்டு வெடிப்பா என மக்கள் அச்சம்..!கர்நாடக மாநிலம் அனேகலில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியின் கழிவறையில் நேற்று கேட்ட பலத்த சத்தம், அப்பகுதியில் பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியது. இது டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்தின் பரபரப்பான பின்னணியில் நடந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com