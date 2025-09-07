ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (09:41 IST)

விஜய் மல்லையா, நீரவ் மோடி நாடு கடத்தப்படுகிறார்களா? டெல்லி வந்த இங்கிலாந்து வழக்கறிஞர்கள்..!

இந்திய வங்கிகளில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிவிட்டு அதை திருப்பி செலுத்தாமல், வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் சென்ற தொழிலதிபர்களான விஜய் மல்லையா மற்றும் நீரவ் மோடி ஆகியோரை நாடு கடத்துவதற்கான முயற்சிகள் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்த சூழ்நிலையில், இங்கிலாந்தின் வழக்கறிஞர் குழுவினர் டெல்லியில் உள்ள திஹார் சிறையை நேரில் ஆய்வு செய்துள்ளனர்.
 
இந்திய வங்கிகளில் ரூ.9,000 கோடி கடன் வாங்கி, அதனைத் திருப்பி செலுத்தாமல் லண்டனுக்கு விஜய் மல்லையா தப்பி சென்றார். அதேபோல் நீரவ் மோடி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ரூ.13,800 கோடி மோசடி செய்துவிட்டு, 2019-ஆம் ஆண்டு லண்டனில் கைது செய்யப்பட்டார்.
 
இவர்களை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த நீதிமன்றங்கள் ஒப்புதல் அளித்த போதிலும், இந்திய சிறைகளில் பாதுகாப்பு வசதிகள் இல்லை என்று இருவரும் முறையிட்டதால், நாடு கடத்தும் நடவடிக்கைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
 
எனவே இருவரையும் பாதுகாப்பாகவும், மனிதநேயத்துடனும் நடத்துவோம் என இந்தியா இங்கிலாந்துக்கு உறுதி அளித்துள்ளது. இதை தொடர்ந்து இங்கிலாந்து அதிகாரிகள் திஹார் சிறையை ஆய்வு செய்தபோது, அங்குள்ள கைதிகளுடன் பேசினர். மேலும், லண்டனில் இருந்து வரும் குற்றவாளிகளுக்கு பாதுகாப்பான அறைகள் வழங்கப்படும் என்றும், தேவைப்பட்டால் சிறை வளாகத்திலேயே தனி அறைகள் கட்டப்படும் என்றும் சிறை அதிகாரிகள் உறுதி அளித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞருக்கு இறுதி சடங்கு.. திடீரென உயிர்த்தெழுந்ததால் இன்ப அதிர்ச்சி..!

மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞருக்கு இறுதி சடங்கு.. திடீரென உயிர்த்தெழுந்ததால் இன்ப அதிர்ச்சி..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட பவ் லாக்கே என்ற இளைஞர், இறுதி சடங்கின்போது திடீரென கை, கால் அசைவுகளை ஏற்படுத்தியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவருக்கு வென்டிலேட்டர் பொருத்தி, மருத்துவர்கள் சிகிச்சையை தொடங்கினர்.

தமிழ்நாட்டில் இன்று 8 மாவட்டங்களில் கனமாஇ: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு..

தமிழ்நாட்டில் இன்று 8 மாவட்டங்களில் கனமாஇ: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு..தென்னிந்திய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, வட தமிழகத்தின் சில பகுதிகளிலும், தென் தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

பதவி நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் அதிரடி அறிவிப்பு.. செப். 9ல் என்ன நடக்க போகிறது?

பதவி நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் அதிரடி அறிவிப்பு.. செப். 9ல் என்ன நடக்க போகிறது?அதிமுகவின் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

செங்கடலில் ஆழ்கடல் கேபிள்கள் துண்டிப்பு: மைக்ரோசாப்ட் பயனர்களுக்கு பாதிப்பு!

செங்கடலில் ஆழ்கடல் கேபிள்கள் துண்டிப்பு: மைக்ரோசாப்ட் பயனர்களுக்கு பாதிப்பு!ஐரோப்பாவை செங்கடல் வழியாக ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவுடன் இணைக்கும் பல சர்வதேச ஆழ்கடல் கேபிள்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா கூட்டணி துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு: ஒவைசி அதிரடி..!

இந்தியா கூட்டணி துணை குடியரசு தலைவர் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு: ஒவைசி அதிரடி..!இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார். இந்தியா கூட்டணி தனது குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டியை அறிவித்தது. இந்த இரு பெரும் கூட்டணியும் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவும், குறிப்பாக, கூட்டணியில் இல்லாத கட்சிகளின் ஆதரவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

