வியாழன், 6 நவம்பர் 2025
'வந்தே மாதரம்' இயற்றப்பட்டு 150வது ஆண்டு: பாஜக ஏற்பாடு செய்த பிரம்மாண்ட கொண்டாட்டம்..!

'வந்தே மாதரம்' இயற்றப்பட்டு 150வது ஆண்டு: பாஜக ஏற்பாடு செய்த பிரம்மாண்ட கொண்டாட்டம்..!
இந்தியாவின் தேசிய பாடலான 'வந்தே மாதரம்' இயற்றப்பட்டதன் 150-வது ஆண்டு தினத்தை முன்னிட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சி நாளை நாடு முழுவதும் 150 இடங்களில் இந்த பாடலை ஒரே நேரத்தில் பாடும் பிரம்மாண்ட நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
 
1875 ஆம் ஆண்டில் பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியால் இயற்றப்பட்ட இந்த தேசபக்தி பாடலின் முக்கிய நிகழ்வு டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொள்ளவிருக்கிறார்.
 
பாஜக தேசிய பொதுச் செயலாளர் தருண் சுக் அளித்த தகவலின்படி, நவம்பர் 7 முதல் அரசமைப்பு சட்ட தினம் வரை இந்த கொண்டாட்டங்கள் தொடரும். 150 இடங்களில் பாடல் இசைப்பதுடன், உள்ளூர் தயாரிப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் உறுதிமொழியும் ஏற்கப்பட உள்ளது. 
 
கார்கில் போர் நினைவுச்சின்னம் மற்றும் தனிமை சிறை வளாகம் போன்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களிலும் இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன.
 
 
