Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (11:58 IST)

உங்களிடம் இந்திய பிரதமராகும் தகுதி இல்லை.. ராகுல் காந்தி குறித்து அமெரிக்க பாடகி..!

உங்களிடம் இந்திய பிரதமராகும் தகுதி இல்லை.. ராகுல் காந்தி குறித்து அமெரிக்க பாடகி..!
அமெரிக்கப் பாடகியும் கலாச்சார தூதுவருமான மேரி மில்பென், பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து விமர்சித்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு கடுமையாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
 
மோடி, டிரம்ப்புக்கு "பயப்படுகிறார்", ரஷ்ய எண்ணெய் விவகாரத்தில் முடிவெடுக்க டிரம்ப்பை "அனுமதிக்கிறார்" என்று ராகுல் காந்தி 'X'-ல் பதிவிட்டிருந்தார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த மில்பென், "ராகுல் காந்தி, நீங்கள் சொல்வது தவறு. பிரதமர் மோடி தொலைநோக்குள்ள வியூகத்துடன் செயல்படுகிறார். நாட்டு தலைவர்கள் அனைவரும் தங்கள் நாட்டு நலன்களுக்கே முதலிடம் கொடுப்பர். இத்தகைய தலைமை பண்பை நீங்கள் புரிந்துகொள்ள மாட்டீர்கள், ஏனெனில் உங்களிடம் இந்திய பிரதமராகும் தகுதி இல்லை," என்று விமர்சித்தார். மேலும், "நீங்கள் உங்கள் 'இந்தியா மீது வெறுப்பு' கொண்ட சுற்றுப்பயணத்துக்கு திரும்புவது நல்லது" என்றும் சாடினார்.
 
முன்னதாக, ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்துவதாக மோடி உறுதியளித்ததாக டிரம்ப் கூறியதற்கு, "இந்திய நுகர்வோரின் நலன்களை பாதுகாப்பதே எங்கள் முன்னுரிமை" என்று இந்திய வெளியுறவு துறை பதிலளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்வி

5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்விகரூர் துயர சம்பவத்தில் பலியானவர்களை உடற்கூறு ஆய்வு செய்தபோது ஐந்து மேஜைகளில் உடற்குறைவு செய்ததாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அவர்களும், எட்டு மேஜைகளில் உடற்கூறு ஆய்வு செய்ததாக அமைச்சர் ரகுபதியும் மாறி மாறி கூறியிருக்கும் நிலையில் இதில் உண்மை என முன்னால் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ்பிரஸ் கூறி இருப்பதாவது:

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு.. எத்தனை சதவீதம்?

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு.. எத்தனை சதவீதம்?நேற்று கூட்டுறவு தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் இன்று டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு 20 சதவீதம் போனஸ் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.

கரூர் வந்தது சிபிஐ விசாரணை குழு.. பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பங்களை நேரில் சந்திக்க திட்டம்..!

கரூர் வந்தது சிபிஐ விசாரணை குழு.. பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பங்களை நேரில் சந்திக்க திட்டம்..!கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டபோது, கடந்த செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சோகமான சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்ய, சிபிஐ அதிகாரிகள் குழு கரூர் வந்துள்ளது.

உண்மை வெளிவரும்.. நான் இருக்கேன் கலங்காதீங்க! - புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்வாகிகளை தேற்றிய விஜய்!

உண்மை வெளிவரும்.. நான் இருக்கேன் கலங்காதீங்க! - புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்வாகிகளை தேற்றிய விஜய்!கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு நீண்ட நாள் கழித்து பனையூர் கட்சி அலுவலகம் வந்த விஜய் நிர்வாகிகளை சந்தித்துள்ளார்.

ஒன்று ஆட்சி அமைப்பேன்.. இல்லையேல் 10 தொகுதிகளில் தான் ஜெயிப்பேன்,: பிரசாந்த் கிஷோர்..

ஒன்று ஆட்சி அமைப்பேன்.. இல்லையேல் 10 தொகுதிகளில் தான் ஜெயிப்பேன்,: பிரசாந்த் கிஷோர்..பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குச் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், தேர்தல் வியூக நிபுணராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய பிரசாந்த் கிஷோர், தனது ஜன் சுராஜ் கட்சி குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

