ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (16:10 IST)

ஒரு வாரம் முழுவதும் UPI பயன்படுத்தாமல் இருந்தேன்.. ஒரு இளைஞரின் அனுபவம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா?

இன்றைய அவசர உலகில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நம் வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டன. இதை சோதித்துப் பார்க்க, ஒரு வாரம் முழுவதும் UPI பயன்படுத்தாமல் வெறும் ரொக்கப் பணத்தை மட்டும் வைத்து சமாளிக்க முயன்ற ஒருவரின் அனுபவம் பல உண்மைகளை தோல் உரித்துக் காட்டுகிறது.
 
ஆட்டோ பயணம் முதல் மருந்தகம் வரை எங்கு சென்றாலும் சில்லறை இல்லை என்ற பதிலே மிஞ்சுகிறது. 120 ரூபாய் பயணத்திற்கு 150 ரூபாய் கொடுத்தால் கூட, மீதி 30 ரூபாயைத் தர ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் சில்லறை இருப்பதில்லை. "இப்போதெல்லாம் யார் சார் ரொக்கம் பயன்படுத்துகிறார்கள், எல்லாமே ஜிபே தான்?" என்ற குரல் எங்கும் ஒலிக்கிறது. காய்கறி விற்பனையாளர்கள் மற்றும் மால்களில் மட்டுமே ஓரளவிற்கு ரொக்கம் தடையின்றி செல்லுபடியாகிறது.
 
இருப்பினும், ரொக்க பணத்தைப் பயன்படுத்துவதில் ஒரு நன்மையும் உள்ளது. கையில் இருந்து பணத்தை எண்ணி கொடுக்கும்போது, தேவையற்ற ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்க்க முடிகிறது. 'யுபிஐ' தரும் மிதமிஞ்சிய வசதி, நம்மை அறியாமலேயே அதிக செலவு செய்யத் தூண்டுகிறது. முடிவில், யுபிஐ வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது; ரொக்கம் நம் செலவுகளை ஒரு நிமிடம் யோசிக்க வைக்கிறது.
 
Edited by Siva

