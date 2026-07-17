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வெயிலின் கொடுமை: ஏடிஎம் மையத்தை படுக்கையறையாக்கிய நபர்
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் கோடை வெயில் மற்றும் கடுமையான வெப்பத்தின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நபர் ஒருவர் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க ஏடிஎம் மையத்திற்குள் புகுந்து இரவு முழுவதும் தூங்கிய சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், மௌ மாவட்டத்தின் முக்கியப் பகுதியான பீதி வட்டாரத்தில், ஜீவன் ராம் தர்மாத்மகா இன்டர் காலேஜ் எதிரே பிரபல வங்கியின் ஏடிஎம் மையம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. மௌ மாவட்டத்தில் தற்போது நிலவி வரும் கடுமையான வெப்பம் மற்றும் புழுக்கம் காரணமாக, இரவு நேரத்தில் வீட்டில் தூங்க முடியாத நபர் ஒருவர் இந்த ஏடிஎம் மையத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். அங்கு இரண்டு ஏசிக்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்க, அதன் குளிர்ந்த காற்றில் மயங்கிய அந்த நபர், ஏடிஎம் இயந்திரத்தின் அருகிலேயே தரையில் படுத்து உறங்கத் தொடங்கியுள்ளார்.
வெளியே அனல் காற்று வீச, உள்ளே ஏசியின் குளுமையில் அந்த நபர் இரவு முழுவதும் மிக நிம்மதியாக, முரட்டுத் தூக்கம் போட்டுள்ளார். விடிந்த பிறகு, ஏடிஎம் மையத்திற்குப் பணம் எடுக்க வந்த வாடிக்கையாளர்கள், உள்ளே நபர் ஒருவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.அவர்களில் சிலர், இந்த காட்சியைத் தங்களது மொபைல் போனில் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட, அது உடனே வைரலானது. இந்த வீடியோவைப் பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலரும், வெயிலுக்குப் பயந்து மனிதர் என்னவொரு மாஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்கள் என்று கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.