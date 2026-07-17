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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (13:21 IST)

வெயிலின் கொடுமை: ஏடிஎம் மையத்தை படுக்கையறையாக்கிய நபர்

ஏடிஎம் ஏசி தூக்கம்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (13:37 IST)
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உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் கோடை வெயில் மற்றும் கடுமையான வெப்பத்தின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நபர் ஒருவர் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க ஏடிஎம் மையத்திற்குள் புகுந்து இரவு முழுவதும் தூங்கிய  சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது. 
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், மௌ மாவட்டத்தின் முக்கியப் பகுதியான பீதி வட்டாரத்தில், ஜீவன் ராம் தர்மாத்மகா இன்டர் காலேஜ் எதிரே பிரபல வங்கியின் ஏடிஎம் மையம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. மௌ மாவட்டத்தில் தற்போது நிலவி வரும் கடுமையான வெப்பம் மற்றும் புழுக்கம் காரணமாக, இரவு நேரத்தில் வீட்டில் தூங்க முடியாத நபர் ஒருவர் இந்த ஏடிஎம் மையத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். அங்கு இரண்டு ஏசிக்கள்  இயங்கிக் கொண்டிருக்க, அதன் குளிர்ந்த காற்றில் மயங்கிய அந்த நபர், ஏடிஎம் இயந்திரத்தின் அருகிலேயே தரையில் படுத்து உறங்கத் தொடங்கியுள்ளார். 
 
வெளியே அனல் காற்று வீச, உள்ளே ஏசியின் குளுமையில் அந்த நபர் இரவு முழுவதும் மிக நிம்மதியாக,  முரட்டுத் தூக்கம்  போட்டுள்ளார். விடிந்த பிறகு, ஏடிஎம் மையத்திற்குப் பணம் எடுக்க வந்த வாடிக்கையாளர்கள், உள்ளே நபர் ஒருவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.அவர்களில் சிலர், இந்த காட்சியைத் தங்களது மொபைல் போனில் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட, அது உடனே வைரலானது. இந்த வீடியோவைப் பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலரும்,  வெயிலுக்குப் பயந்து மனிதர் என்னவொரு மாஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்கள் என்று கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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