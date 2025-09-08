திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (17:46 IST)

கல்லூரிகளின் அங்கீகாரத்தை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு.. உபி முதல்வர் யோகி அதிரடி..!

கல்லூரிகளின் அங்கீகாரத்தை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு.. உபி முதல்வர் யோகி அதிரடி..!
உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் அங்கீகாரம் மற்றும் மாணவர் சேர்க்கை நடைமுறைகள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார். 
 
முதல்வர் யோகியின் உத்தரவின்படி, ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும் சிறப்பு விசாரணைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இந்தக் குழுக்கள் மாவட்ட அளவில் செயல்படும். அதில், ஒரு மூத்த நிர்வாக அதிகாரி, காவல்துறை அதிகாரி மற்றும் கல்வித் துறைப் பிரதிநிதி ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள். கல்லூரி அங்கீகாரத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் சேர்க்கை நடைமுறைகளை சரிபார்க்க இந்த குழுக்கள் கள ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும்.
 
 
விசாரணையின்போது, ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனமும் அங்கீகாரம் பெற்ற அனைத்து படிப்புகளின் முழுமையான பட்டியலையும், அவற்றின் அங்கீகார சான்றிதழ்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எந்தவொரு மாணவரையும் அங்கீகாரம் இல்லாத படிப்புகளில் சேர்க்கக் கூடாது என யோகி ஆதித்யநாத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த விசாரணை உடனடியாக தொடங்கி, 15 நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Siva

மூளையை தின்னும் அமீபா நோய்.. கேரளாவில் இன்னொரு உயிர் பலி..!

மூளையை தின்னும் அமீபா நோய்.. கேரளாவில் இன்னொரு உயிர் பலி..!கேரளாவில் மூளைத் தொற்றான 'அமிபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ்' என்ற நோயால் இன்னொரு மரணம் பதிவாகியுள்ளது. இந்த நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த 56 வயதான ஷோபனா என்பவர், கோழிக்கோடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார்.

"திமுக தமிழைத் திருடிவிட்டது": துக்ளக் குருமூர்த்தியின் காரசாரமான பேச்சு

இந்தியா டுடே தென்னிந்திய மாநாடு 2025-இல், ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்தவாதியும், துக்ளக் பத்திரிகையின் ஆசிரியருமான எஸ். குருமூர்த்தி, தி.மு.க.வை "நேர்மையற்ற கட்சி" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். தி.மு.க. திராவிட சித்தாந்தத்திற்கும், தமிழ் அடையாளத்திற்கும் உண்மையற்றது என்றும், தமிழ் பெருமை என்பது அக்கட்சியால் "திருடப்பட்ட அடையாளம்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

சமூக ஊடகத் தடையால் வெடித்த போராட்டம்.. நேபாளத்தில் 16 பேர் பலி..!

சமூக ஊடகத் தடையால் வெடித்த போராட்டம்.. நேபாளத்தில் 16 பேர் பலி..!நேபாளத்தில், சமூக ஊடகங்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு விதித்த தடையை எதிர்த்து, ‘ஜென் Z’ தலைமுறையினர் மிகப் பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர். இணையத்தில் தொடங்கிய இந்த போராட்டம், இன்று வீதிக்கு வந்து வன்முறையாக மாறியது. தலைநகர் காத்மாண்டுவில் உள்ள நாடாளுமன்றம் அருகே காவல்துறையினருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே நடந்த மோதலில், குறைந்தது 16 போராட்டக்காரர்கள் உயிரிழந்தனர். 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

ரிதன்யா தற்கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றமா? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

ரிதன்யா தற்கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றமா? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!திருப்பூரை சேர்ந்த இளம் பெண் ரிதன்யா தற்கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி, அவரது தந்தை அண்ணாதுரை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றுவதில் எந்த பலனும் இல்லை என கருத்து தெரிவித்து, மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.

காலையில் குறைந்து மாலையில் எகிறிய தங்கம் விலை! புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம்!

காலையில் குறைந்து மாலையில் எகிறிய தங்கம் விலை! புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம்!இன்று காலையில் சற்றுக் குறைந்திருந்த தங்கம் விலை தற்போது திடீரென உயர்ந்து உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com