SIRல் ஒரு கோடி இந்து வாக்காளர்களை காணோம்.. உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிர்ச்சி தகவல்...
உத்தரப் பிரதேசத்தில் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி நடைபெற்று வரும் சூழலில், சுமார் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் வரைவுப் பட்டியலில் விடுபட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கவலை தெரிவித்துள்ளார். தகுதியுள்ள வாக்காளர்களை கண்டறிந்து இறுதிப் பட்டியலில் சேர்ப்பதை உறுதி செய்யுமாறு பாஜக தொண்டர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதனிடையே, 2027 உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் வியூகங்கள் மற்றும் கட்சியின் கட்டமைப்புப் பணிகளை வகுப்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மாநிலத்திற்கு வருகை தந்து, பாஜக மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். இந்த அமைப்பு கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத், துணை முதலமைச்சர்கள் கேசவ் பிரசாத் மவுரியா, பிரஜேஷ் பதக் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். 2017 மற்றும் 2022 தேர்தல்களில் பெற்ற வெற்றியை தொடர்ந்து, 2027-லும் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்ற பாஜக திட்டமிட்டு வருகிறது.
அதேவேளையில், இக்கூட்டம் குறித்து விமர்சித்துள்ள உ.பி. காங்கிரஸ் தலைவர் ஆராதனை மிஸ்ரா-மோனா, சமீபத்தில் நடந்த சட்டமேலவை தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்து பாஜக சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும், மாநில பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்.