வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026
பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு வ 109 ஆண்டுகளுக்கு முன் வழங்கிய ரூ.35000 கடன்.. திருப்பி கேட்கும் வாரிசுகள்.. கோடிக்கணக்கில் வருமா?

சுமார் 109 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1917-ல் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மத்திய பிரதேசத்தின் சீஹோரை சேர்ந்த தொழிலதிபர் சேத் ஜும்மலால் ரூதியாவிடம் ரூ. 35,000 கடன் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. முதலாம் உலகப் போர் மற்றும் நிர்வாக செலவுகளுக்காக பெறப்பட்ட இந்த 'போர்க்கடன்' இன்றுவரை திருப்பி செலுத்தப்படவில்லை என ரூதியாவின் பேரன் விவேக் ரூதியா தெரிவித்துள்ளார்.
 
சமீபத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் உயில் மூலம் இந்த தகவல் உறுதியாகியுள்ளது. 1917-ன் தங்க மதிப்போடு ஒப்பிடும்போது, இந்த கடன் தொகை தற்போது பல கோடிகளாக உயர்ந்துள்ளது. 
 
சர்வதேச சட்ட கொள்கைகளின்படி, இந்த பழைய இறையாண்மை கடனை  மீட்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு சட்டப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்ப விவேக் தயாராகி வருகிறார். ஒரு காலத்தில் சீஹோரின் 30 சதவீத நிலங்களுக்கு உரிமையாளராக இருந்த இக்குடும்பம், இப்போது இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிலுவை தொகையை மீட்க போராடுகிறது.
 
