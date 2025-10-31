வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (14:13 IST)

மாதவிடாயை நிரூபிக்க சானிட்டரி நாப்கின்களை காட்டு.. அடாவடி செய்த 2 மேற்பார்வையாளர்கள் மீது வழக்கு!

ஹரியானா மாநிலம் ரோஹ்தக்கில் உள்ள மகரிஷி தயானந்த் பல்கலைக்கழகத்தில் தூய்மை பணியாளர்களான சில பெண்கள், பணிக்கு தாமதமாக வந்ததற்கு காரணம் மாதவிடாய் என்று கூறியுள்ளனர். இதை ஏற்க மறுத்த மேற்பார்வையாளர்கள் வினோத் மற்றும் ஜிதேந்தர், உண்மையை நிரூபிக்க ஆடைகளை களைந்து, சானிட்டரி நாப்கின்களை புகைப்படம் எடுத்துவர வற்புறுத்தியுள்ளனர்.
 
இந்த அதிர்ச்சி சம்பவத்துக்கு எதிராக பல்கலைக்கழகத்தில் போராட்டங்கள் வெடித்தன. பெண்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இரண்டு மேற்பார்வையாளர்கள் மீதும் பாலியல் துன்புறுத்தல், கண்ணியத்துக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
சம்பவம் குறித்து உள் விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் உறுதியளித்துள்ளது. மேலும், பணியிடத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

ரூ.1 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக பெற்ற மகனை கொலை செய்த தாய்.. கள்ளக்காதலனும் உடந்தை..!

ரூ.1 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக பெற்ற மகனை கொலை செய்த தாய்.. கள்ளக்காதலனும் உடந்தை..!உத்தரப் பிரதேசம், கான்பூர் தேஹாட் மாவட்டத்தில், மம்தா சிங் என்ற பெண், தனது கள்ள காதலன் மயங்க் கட்டியார் மற்றும் அவரது சகோதரர் ரிஷி ஆகியோருடன் சேர்ந்து, தன் 25 வயது மகன் பிரதீப் சிங்கை கொலை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அரசியல் கட்சி பிரமுகர்.. போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு..!

11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அரசியல் கட்சி பிரமுகர்.. போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு..!ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் அம்பேத்கர் கோனசீமா மாவட்டத்தில், 11 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜன சேனா கட்சி உறுப்பினர் ராயபுரெட்டி சத்யா வெங்கட கிருஷ்ணா என்கிற பாபி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள்.. பிஹார் தேர்தலுக்காக NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!

ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள்.. பிஹார் தேர்தலுக்காக NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!பிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, முதல்வர் நிதிஷ் குமார், பாஜக தலைவர் ஜெ.பி. நட்டா உள்ளிட்டோர் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழக மக்களை குறிப்பிட்டதாக மடைமாற்ற முயற்சிப்பது முதலமைச்சர் பதவிக்கே அவமானம்.. அண்ணாமலை

தமிழக மக்களை குறிப்பிட்டதாக மடைமாற்ற முயற்சிப்பது முதலமைச்சர் பதவிக்கே அவமானம்.. அண்ணாமலைபிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "தமிழ்நாட்டில் கடுமையாக உழைக்கும் பிஹார் மக்களைத் திமுக-வினர் துன்புறுத்துகின்றனர்" என்று பேசினார். அதற்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று உயர்வா? சரிவா? சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று உயர்வா? சரிவா? சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?கடந்த சில நாட்களாக தங்கம், வெள்ளி விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று சென்னையில் தங்கம் விலையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

