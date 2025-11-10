திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (09:54 IST)

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!
கோவாவில் நடைபெற்ற சவால் நிறைந்த விளையாட்டு போட்டி ஒன்றில் பங்கேற்று, நிர்ணயித்த இலக்கை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
 
மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது 'எக்ஸ்' தளத்தில் விடுத்துள்ள செய்தியில், "அன்புச் சகோதரர்கள் கே. அண்ணாமலை மற்றும் தேஜஸ்வி சூர்யா ஆகியோருக்கு எனது அன்பார்ந்த வாழ்த்துகள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அவர்கள், 1.9 கி.மீ. கடல் நீச்சல், 90 கி.மீ. சைக்கிள் பந்தயம், மற்றும் 21 கி.மீ. மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தயம் ஆகிய கடினமான பிரிவுகளை வெற்றிகரமாக கடந்துள்ளனர். இளைஞர்கள் மத்தியில் விளையாட்டு உணர்வை ஊக்குவித்ததற்காக அவர் அவர்களை பாராட்டினார்.
 
Edited by Mahendran

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம்கள் சேரலாம்.. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை: மோகன் பகவத்

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம்கள் சேரலாம்.. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை: மோகன் பகவத்ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பாகவத், நேற்று நடந்த கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சியில், ஆர்.எஸ்.எஸ்.சில் சேருவதற்கான விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.

லெஸ்பியனுடன் நேரம் செலவிட முடியவில்லை.. 5 மாத குழந்தையை கொன்ற கொடூர தாய்..

லெஸ்பியனுடன் நேரம் செலவிட முடியவில்லை.. 5 மாத குழந்தையை கொன்ற கொடூர தாய்..கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், தனது மனைவி மற்றும் அவரது தோழி ஆகியோர் சேர்ந்து ஐந்து மாத ஆண் குழந்தையை கொலை செய்ததாகக் கணவர் புகார் அளித்ததையடுத்து, இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

விமான நிலையத்தில் தொழுகை நடத்த அனுமதிப்பதா? காங்கிரஸ் அரசுக்கு பாஜக கண்டனம்..!

விமான நிலையத்தில் தொழுகை நடத்த அனுமதிப்பதா? காங்கிரஸ் அரசுக்கு பாஜக கண்டனம்..!பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் டெர்மினல் வளாகத்தில் தொழுகை நடத்தப்பட்டதற்கு கர்நாடக பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுபோன்ற செயல்களுக்கு பாதுகாப்பு நிறைந்த பகுதியில் எப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது என்று அக்கட்சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

அயோத்தியில் 'ராமாயண பூங்கா': ராமர், சீதைக்கு மட்டுமல்ல, ராவணனுக்கும் பிரம்மாண்ட சிலை..!

அயோத்தியில் 'ராமாயண பூங்கா': ராமர், சீதைக்கு மட்டுமல்ல, ராவணனுக்கும் பிரம்மாண்ட சிலை..!உத்தரப் பிரதேச அரசு, ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சார சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அயோத்தியில் ராமாயண கருப்பொருள் பூங்காவை அமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

நான் விதிக்கும் வரிகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள்.. டிரம்ப் கடும் விமர்சனம்..!

நான் விதிக்கும் வரிகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள்.. டிரம்ப் கடும் விமர்சனம்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், தனது வரிவிதிப்பு கொள்கையை ஆக்ரோஷமாக எதிர்ப்பவர்களை "முட்டாள்கள்" என்று விமர்சித்துள்ளார். தனது நிர்வாகம் மூலம் வசூலாகும் டிரில்லியன் கணக்கான டாலர் சுங்கவரி வருவாயை, $37 டிரில்லியன் தேசிய கடனை குறைக்க பயன்படுத்தப்படும் என்று அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com