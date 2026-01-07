புதன், 7 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 7 ஜனவரி 2026 (13:30 IST)

பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கலா? பரபரப்பு தகவல்

பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கலா? பரபரப்பு தகவல்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது வழக்கமாகும். வரும் பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் தேதியில் மாற்றம் இருக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 
 
பொதுவாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பங்குச்சந்தைக்கு விடுமுறை என்பதால், அன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தால் சந்தையில் உடனடி பொருளாதார தாக்கம் தெரியாது.
 
இதை கருத்தில் கொண்டு, பட்ஜெட்டை முன்னதாக வெள்ளிக்கிழமை தாக்கல் செய்வதா அல்லது மறுநாள் திங்கட்கிழமை தாக்கல் செய்வதா என்பது குறித்து நாடாளுமன்ற குழு இன்று கூடி முடிவெடுக்க உள்ளது. 
 
முன்னதாக 1999-ஆம் ஆண்டும் இதேபோன்ற சூழல் ஏற்பட்டபோது, ஒரு நாள் முன்னதாகவே பட்ஜெட் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் இந்த முடிவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர். 
 
Edited by Mahendran

பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கலா? பரபரப்பு தகவல்

பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கலா? பரபரப்பு தகவல்ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது வழக்கமாகும். வரும் பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் தேதியில் மாற்றம் இருக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஏன் 3 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கவில்லை? பொங்கல் பரிசு குறித்து சீமான் கேள்வி..!

கடந்த ஆண்டு ஏன் 3 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கவில்லை? பொங்கல் பரிசு குறித்து சீமான் கேள்வி..!தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ரொக்கப் பரிசுத் தொகை தற்போது அரசியல் விவாதமாக மாறியுள்ளது.

கம்யூனிஸ்ட் தவிர யார் வேண்டுமானாலும் கூட்டணியில் இருந்து மாறலாம்.. ஜனவரி இறுதியில் தான் தெரியும்..

கம்யூனிஸ்ட் தவிர யார் வேண்டுமானாலும் கூட்டணியில் இருந்து மாறலாம்.. ஜனவரி இறுதியில் தான் தெரியும்..தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் நாளுக்கு நாள் மாறி வருகின்றன. தற்போதுள்ள சூழலில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை தவிர மற்ற எந்தக் கட்சிகள் வேண்டுமானாலும் தங்களின் தற்போதைய கூட்டணிகளில் இருந்து வெளியேறவோ அல்லது புதிய கூட்டணிகளில் இணையவோ வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.

திருப்பரங்குன்றம் முருக பக்தர்களுக்கு நீதி கிடைத்துவிட்டது.. மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்..

திருப்பரங்குன்றம் முருக பக்தர்களுக்கு நீதி கிடைத்துவிட்டது.. மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்..மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வரவேற்றுள்ளார்.

திமுக, அதிமுக என 2 பிரமாண்ட கூட்டணிகள்.. தனித்து விஜய்யால் வெற்றி பெற முடியுமா?

திமுக, அதிமுக என 2 பிரமாண்ட கூட்டணிகள்.. தனித்து விஜய்யால் வெற்றி பெற முடியுமா?தமிழக அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவங்களே பிரமாண்ட கூட்டணிகளுடன் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இந்த சூழலில், 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய், 2026 தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற முடியுமா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com