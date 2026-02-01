ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (12:26 IST)

ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமல்.. பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு..!
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து, வருமான வரி முறையில் அதிரடி மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளார். ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம் அமலுக்கு வரும் நிலையில், வரி செலுத்தும் நடைமுறையை எளிதாக்க புதிய படிவங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளன.
 
முக்கிய அறிவிப்பாக, விபத்து காப்பீட்டு தொகைக்கு வருமான வரியில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவம் மற்றும் கல்வி செலவுகளுக்கான வரி பிடித்தம் 5%-லிருந்து 2%-ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தனிநபர் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31 வரையிலும், திருத்தப்பட்ட கணக்கை தாக்கல் செய்ய மார்ச் 31 வரையிலும் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
டிஜிட்டல் இந்தியாவை வலுப்படுத்த, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் டேட்டா மையங்களுக்கு 2047 வரை வரி விலக்கு அளிப்பதாக அமைச்சர் அறிவித்தார். வருமான விவரங்களை மறைப்பவர்களுக்கு 100% அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்த அவர், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான சொத்து விற்பனை வரியையும் குறைப்பதாக குறிப்பிட்டார். நிதி ஒழுக்கத்தை பேணுவதே இந்த பட்ஜெட்டின் நோக்கம் என அவர் விளக்கமளித்தார்.
 
