திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (11:38 IST)

ஊர்க்காவல் படை பணி.. 8,000 பேர் குவிந்ததால் விமான ஓடுதளத்தில் தேர்வு வைத்த அதிகாரிகள்

ஊர்க்காவல் படை பணி.. 8,000 பேர் குவிந்ததால் விமான ஓடுதளத்தில் தேர்வு வைத்த அதிகாரிகள்
ஒடிசாவின் சம்பல்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜமதர்பாலி விமான ஓடுதளத்தில், ஊர்க்காவல் படை பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வு நேற்று நடைபெற்றது. 187 காலிப் பணியிடங்களுக்கு மாவட்டம் முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 8,000-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் திரண்டனர். 
 
தேர்வு எழுத முறையான மேசைகளோ, இருக்கைகளோ அல்லது பாய்களோ வழங்கப்படாததால், ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் திறந்தவெளி ஓடுதளத்திலேயே அமர்ந்து தேர்வு எழுதினர்.
 
இந்த வேலைக்கு ஐந்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதுமானது என்றாலும், வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் காரணமாக பொறியாளர்கள், எம்பிஏ, எம்சிஏ போன்ற உயர் கல்வி பயின்றவர்களும் அதிக அளவில் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தை கண்காணிக்க ட்ரோன் கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
 
3 கூடுதல் எஸ்பிக்கள் உட்பட 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். முறையான தேர்வு மையங்கள் கூட ஒதுக்காமல், ஓடுதளத்தில் இளைஞர்களை அமர வைத்தது அரசு நிர்வாகத்தின் மீதான கடும் விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

குப்பையில் சிறுவன் கண்டெடுத்த பொம்மை துப்பாக்கியில் பொருத்தும் கருவியா? அதிர்ச்சியில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்..!

குப்பையில் சிறுவன் கண்டெடுத்த பொம்மை துப்பாக்கியில் பொருத்தும் கருவியா? அதிர்ச்சியில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்..!ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள தேசிய புலனாய்வு முகமை தலைமையகம் அருகே சீன தயாரிப்பு துப்பாக்கி டெலஸ்கோப் கண்டெடுக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

களத்தில் இறங்குகிறார் அண்ணாமலை.. பாஜக தேசிய தலைமை கொடுத்த டாஸ்க்..!

களத்தில் இறங்குகிறார் அண்ணாமலை.. பாஜக தேசிய தலைமை கொடுத்த டாஸ்க்..!தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களின் அரசியல் அத்தியாயம் முடிந்துவிட்டதாக கருதியவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பாஜக தேசிய தலைமை அவர் மீது அதீத நம்பிக்கை வைத்துள்ளதை காட்டியுள்ளது. அண்ணாமலை வெறும் ஓய்வில் இல்லை, மாறாக 2026 தேர்தலுக்கான ஒரு 'பிரச்சார பீரங்கியாக' மீண்டும் களமிறக்கப்படுவார் என்பது தற்போது உறுதியாகியுள்ளது.

நிர்மலா சீதாராமனுடன் அதிமுக தலைவர்கள் சந்திப்பு.. தமிழக அரசியலுக்கு வருகிறாரா நிதியமைச்சர்?

நிர்மலா சீதாராமனுடன் அதிமுக தலைவர்கள் சந்திப்பு.. தமிழக அரசியலுக்கு வருகிறாரா நிதியமைச்சர்?தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான உறவில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு முக்கிய புள்ளியாக உருவெடுத்துள்ளார். அண்மையில், அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் ஆகியோர் டெல்லி சென்று நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை தேதி.. கோயில் தந்திரி அறிவிப்பு..

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை தேதி.. கோயில் தந்திரி அறிவிப்பு..சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் முக்கிய நிகழ்வான மண்டல பூஜை வரும் டிசம்பர் 27-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் புனிதமான தங்க அங்கி ஊர்வலம் நாளை அதாவது டிசம்பர் 23, செவ்வாய்க்கிழமை பத்தனம்திட்டா ஆறன்முளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து புறப்படுகிறது.

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!சென்னை மெரினாவில் உள்ள அண்ணா சதுக்கம் பேருந்து நிலையத்தின் பின்புறத்தில், வீடற்றவர்களுக்கான புதிய இரவு நேர காப்பகத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியின் உதவியுடன் சுமார் 2,400 சதுர அடி பரப்பளவில் இந்த நவீன காப்பகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

