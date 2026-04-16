வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026 (14:05 IST)

PF கணக்கை ஆக்டிவேஷன் செய்யும் UAN எண்ணில் திடீர் மாற்றம்.. உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?

EPFO என்று கூறப்படும் மத்திய பொதுவருங்கால வைப்பு நிதி சந்தாதாரர்கள் தங்கள் UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்யும் முறையில் முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
இதுவரை EPFO இணையதளத்தில் நேரடியாக செய்து வந்த இந்த வசதி, தற்போது அங்கிருந்து நீக்கப்பட்டு UMANG செயலிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இணையதளத்தில் இதற்கான லிங்க்கை கிளிக் செய்தாலும், அது பயனர்களை UMANG செயலியை பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்துகிறது.
 
PF கணக்கில் பணம் எடுப்பது, பாஸ்புக்கை சரிபார்ப்பது மற்றும் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு பணத்தை மாற்றுவது போன்ற பணிகளுக்கு UAN ஆக்டிவேஷன் மிகவும் அவசியமாகும். 
 
மேலும், பான் மற்றும் வங்கி விவரங்களை புதுப்பிக்கவும் இது கட்டாயமாகும். UMANG செயலியில் 'EPFO Services' பகுதிக்கு சென்று, உங்களது UAN எண், ஆதார் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து, OTP மூலம் இந்த செயல்முறையை எளிதாக முடிக்கலாம். 
 
பணியாளர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கை முறையாக நிர்வகிக்க இந்த மாற்றத்தை உடனே கவனிப்பது அவசியம்.
 
Edited by Siva

விஜய் பிரச்சார கூட்டங்களில் செயின் பறிக்கும் கும்பல்!.. பொதுமக்களே உஷார்!...

விஜய் பிரச்சார கூட்டங்களில் செயின் பறிக்கும் கும்பல்!.. பொதுமக்களே உஷார்!...தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு..

அரக்கனை விட கொடியவர் செந்தில் பாலாஜி!.. விளாசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி...

அரக்கனை விட கொடியவர் செந்தில் பாலாஜி!.. விளாசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி...அதிமுகவில் எம்எல்ஏ, அமைச்சர் ஆகிய பதவிகளில் இருந்தவர் செந்தில் பாலாஜி. கரூர் மாவட்டத்தில் செல்வாக்கு பெற்றவர்.

8-வது ஊதியக்குழு.. இனி குறைந்த சம்பளமே ரூ.69,000? ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்..!

8-வது ஊதியக்குழு.. இனி குறைந்த சம்பளமே ரூ.69,000? ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்..!மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை மறுசீரமைக்க 8-வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்படவுள்ள நிலையில், ஊழியர் சங்கங்கள் ஒரு அதிரடியான கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளன. இதன்படி, தற்போது ரூ.18,000-ஆக உள்ள குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ரூ.69,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

திமுக ஆட்சியில் பாலியல் வன்கொடுமை, போதை கலாச்சரம் மட்டும்தான் இருக்கு!.. லேடி துரந்தராக மாறிய பிரேமலதா!..

திமுக ஆட்சியில் பாலியல் வன்கொடுமை, போதை கலாச்சரம் மட்டும்தான் இருக்கு!.. லேடி துரந்தராக மாறிய பிரேமலதா!..தேமுதிக கட்சி துவங்கியல் இருந்தே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தவர் விஜயகாந்த். இத்தனைக்கும் கலைஞர் கருணாநிதிக்கு நெருக்கமாக இருந்தார்.

10 நிமிடம் தான் லஞ்ச் டைம்.. 17 லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் தரும் வேலையை ராஜினாமா செய்த இளைஞர்..!

10 நிமிடம் தான் லஞ்ச் டைம்.. 17 லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் தரும் வேலையை ராஜினாமா செய்த இளைஞர்..!ஐஐடி டெல்லி பட்டதாரியான 24 வயது சிராக் மதன், ஆண்டுக்கு 17 லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் தரும் தனது வங்கி வேலையை, அங்கு நிலவிய நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பணிச்சூழல் காரணமாக துறந்துள்ளார்.

