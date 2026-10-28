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  4. UAE Honours Indian Pilot Captain Smit Machchhar for Extraordinary Bravery in Cockpit Emergency
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (08:46 IST)

பிளைதுபாய் கேப்டனுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபர் அளித்த உயரிய விருது.. நம்மூர் ராகுல் காந்தி மெளனம் ஏன்?

ஸ்மித் மச்சார்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (08:46 IST)
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கடந்த செப்டம்பர் 30 அன்று, பிளைதுபாய் விமானத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக விபத்து மற்றும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட இருந்த ஒரு இக்கட்டான சூழலில், இந்திய விமானி கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் காட்டிய ஈடிணையற்ற துணிச்சலையும் திறமையையும் கௌரவிக்கும் விதமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  உயரிய விருதை வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது.
 
விமான கட்டுப்பாட்டு அறையில்  படுகாயமடைந்த நிலையிலும், மன உறுதியை இழக்காமல் கேப்டன் மச்சார் கதவை திறந்து விட்டார். இதன் மூலம் விமான ஊழியர்களும் பயணிகளும் உடனடியாக தலையிட்டு, விமானத்தை ஆபத்திலிருந்து பத்திரமாக காப்பாற்ற உதவ முடிந்தது.
 
கேப்டனின் இந்த வீர செயலை அங்கீகரிக்கும் வகையில், அமீரக அதிபர் ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான், 'ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர்டர் ஆஃப் சயீத் II'  விருதை கேப்டன் மச்சார் மற்றும் பிளைதுபாய் விமானப் பணியாளர்களுக்கு வழங்க உத்தரவிட்டார். துபாய் இளவரசரும், பாதுகாப்பு அமைச்சருமான ஷேக் ஹம்தான் பின் முகமது பின் ரஷீத் அல் மக்தூம் இந்த உயரிய கௌரவத்தை அவர்களுக்கு நேரில் வழங்கினார்.
 
முன்னதாக கேப்டன் மச்சாரை மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய இளவரசர் ஹம்தான், மனித உயிர்களை காப்பாற்ற அவர் காட்டிய அசாதாரண தைரியத்தை பாராட்டினார். இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆகியோர் இந்த இந்திய விமானியின் தீர செயலை பாராட்டியுள்ளனர். மேலும், இஸ்ரேல் அரசு இவருக்கு சிவிலியன் வீரதீர விருதை அறிவித்துள்ளது. ஆனால் நம்மூர் ராகுல் காந்தி இதுவரை கேப்டனை பாராட்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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