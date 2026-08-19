67 வயதில் டேட்டிங் செயலியை பயன்படுத்திய முதியவர்.. 2 பெண்களுடன் டேட்டிங்.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்...!
டெல்லியில் டேட்டிங் செயலி மூலம் முதியவர் ஒருவரை ஏமாற்றி பணம் பறித்த வழக்கில் இரண்டு இளம் பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். தெற்கு டெல்லியில் உள்ள டிபன்ஸ் காலனி பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
ஜோத்ஸ்னா மற்றும் மான்சி என்ற இரு பெண்கள் போலி அடையாளத்துடன் டேட்டிங் செயலியில் கணக்கு தொடங்கி, 67 வயது முதியவரை இரவு உணவிற்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். பின்னர் அவரது செல்போனை திருடி, யுபிஐ மூலம் அவரது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து 1.30 லட்ச ரூபாயை ஆன்லைன் மூலமாக திருடியுள்ளனர்.
வங்கி பரிவர்த்தனை தடயங்கள், கேமரா பதிவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மூலம் காவல்துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்தனர். இவர்களிடமிருந்து இரண்டு செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுபோன்று டேட்டிங் செயலிகள் மூலம் மோசடி செய்யும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இணையவழி குற்றங்கள் குறித்துத் தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ள இந்திய சைபர் கிரைம் ஒருங்கிணைப்பு மையம் வலைதளத்தைப் பார்க்கவும்.
Edited by Siva