  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Two Women Arrested in Delhi for Dating App Scam and Rs 1.30 Lakh Theft
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (11:30 IST)

67 வயதில் டேட்டிங் செயலியை பயன்படுத்திய முதியவர்.. 2 பெண்களுடன் டேட்டிங்.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்...!

Tamil
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:30 IST)
google-news
டெல்லியில் டேட்டிங் செயலி  மூலம் முதியவர் ஒருவரை ஏமாற்றி பணம் பறித்த வழக்கில் இரண்டு இளம் பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். தெற்கு டெல்லியில் உள்ள டிபன்ஸ் காலனி பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
 
ஜோத்ஸ்னா மற்றும் மான்சி என்ற இரு பெண்கள் போலி அடையாளத்துடன் டேட்டிங் செயலியில் கணக்கு தொடங்கி, 67 வயது முதியவரை இரவு உணவிற்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். பின்னர் அவரது செல்போனை திருடி, யுபிஐ மூலம் அவரது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து 1.30 லட்ச ரூபாயை ஆன்லைன் மூலமாக திருடியுள்ளனர்.
 
வங்கி பரிவர்த்தனை தடயங்கள், கேமரா பதிவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மூலம் காவல்துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்தனர். இவர்களிடமிருந்து இரண்டு செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
இதுபோன்று டேட்டிங் செயலிகள் மூலம் மோசடி செய்யும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இணையவழி குற்றங்கள் குறித்துத் தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ள இந்திய சைபர் கிரைம் ஒருங்கிணைப்பு மையம் வலைதளத்தைப் பார்க்கவும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சென்னையில் அமித்ஷா முன்னிலையில் தென்மாநில முதல்வர்கள் கூட்டம்.. காவிரி விவகாரம் பேசப்படுமா?

சவுக்கு சங்கர் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சிம்பு!.. வைரல் போட்டோஸ்!..

சவுக்கு சங்கர் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சிம்பு!.. வைரல் போட்டோஸ்!..கடந்த பல வருடங்களாகவே ஆளும் கட்சி பற்றி பரபரப்பான தகவல்களை தெரிவித்து பல அரசியல்வாதிகள் சோதனைக்கு உட்படுத்தபட்டதற்கு காரணமாக இருந்தவர் சவுக்கு சங்கர்.

மேகமலையில் உடனே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்.. இல்லையேல் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும்; உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

மேகமலையில் உடனே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்.. இல்லையேல் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும்; உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கைமேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமான மற்றும் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

இனி அவ்வளவு எளிதில் சிம்கார்டு வாங்க முடியாது.. மத்திய அரசின் புதிய கெடுபிடிகள்...

இனி அவ்வளவு எளிதில் சிம்கார்டு வாங்க முடியாது.. மத்திய அரசின் புதிய கெடுபிடிகள்...சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிகளை முற்றிலுமாக ஒடுக்கும் நோக்கில், புதிய சிம்கார்டுகள் வாங்குவதற்கான வழிமுறைகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் தேசிய பறவை காகம்? பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வில் ஏற்பட்ட குழப்பம்...

இந்தியாவின் தேசிய பறவை காகம்? பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வில் ஏற்பட்ட குழப்பம்...உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோராவில் உள்ள சோபன் சிங் ஜீனா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சமீபத்தில் பி.எட் மற்றும் எம்.எட் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்தத் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட தேசியப் பறவை எது என்ற கேள்விக்கான விடை குறித்த விடைக் குறிப்பில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சியான் விக்ரம் - லார் கிப்பான் குரங்கு விவகாரம்!.. 11 அரியவகை விலங்குகள் மீட்பு!...

சியான் விக்ரம் - லார் கிப்பான் குரங்கு விவகாரம்!.. 11 அரியவகை விலங்குகள் மீட்பு!...சில நாட்களுக்கு முன்பு நடிகர் சியான் விக்ரம் குரங்கு ஒன்றுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டார்.