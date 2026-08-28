ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணியில் பங்கேற்ற 2 ஆசிரியர்கள் சஸ்பெண்ட்.. கல்வித்துறையின் அதிரடி நடவடிக்கை...
கர்நாடக மாநிலம் யாத்கிர் மாவட்டத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ். நடத்திய பாத சஞ்சலனத்தில் பங்கேற்றதாக கூறி, இரண்டு அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். துறை ரீதியான விசாரணை முடியும் வரை இந்த நடவடிக்கை தொடரும் என கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கர்நாடக நடத்தை விதிகள், 2021-ஐ மீறியதாக முதற்கட்டமாக கருதப்பட்டதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. யாத்கிர் மாவட்ட துணை கல்வி இயக்குநர் சன்னபசப்பா முதோல் ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி இதற்கான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். ஹுனசாகி அரசு பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியின் உதவி ஆசிரியர் குருராஜ் ஜோஷி மற்றும் சுர்பூர் தாலுகா குப்பி அரசு தொடக்கப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அன்னா சாஹேப் தேஷ்முக் ஆகியோர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஜோஷி, 2025 அக்டோபர் 12ஆம் தேதி விஜயபுரா மாவட்டம் தாலிகோட்டியில் நடைபெற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ். பாத சஞ்சலனத்தில் பங்கேற்றதாகவும், அதுதொடர்பான புகைப்படம் நாளிதழில் வெளியானதாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதேபோல் தேஷ்முக், ஹுனசாகியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
இருவருக்கும் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட நிலையில், பணிநேரத்திற்கு வெளியே நடந்ததாகவும், அரசியல் நிகழ்ச்சி அல்ல; கலாசார நிகழ்ச்சி என்றும் அவர்கள் விளக்கம் அளித்தனர். ஆனால் கல்வித்துறை அந்த விளக்கத்தை ஏற்கவில்லை.
அரசு ஊழியர்கள் அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக் கூடாது என்றும், ஆசிரியர்கள் சமூகத்துக்கும் கல்வித்துறைக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதையடுத்து இருவருக்கும் எதிரான துறை ரீதியான விசாரணை தொடங்கியுள்ளது.
Edited by Siva