பக்கத்து வீட்டு பூனையால் 4 குட்டி போட்ட பெண் பூனை!.. இரு குடும்பத்துக்கு வந்த சண்டை!..
பக்கத்து வீட்டு ஆண் பூனையால் தங்கள் வீட்டு பெண் பூனை கர்ப்பம் அடைந்த நாலு குட்டிகள் போட்டதால் அருகருகில் வசிக்கும் இரு குடும்பத்தினர் இடையே ஏற்பட்ட சண்டை பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு சேஷாத்திரிபுரம் பகுதியில் இரு குடும்பம் வசித்து வருகிறது அதில் ஒரு குடும்பத்தினர் பெண் பூனையையும், அந்த வீட்டின் அருகில் வசிக்கும் மற்றொரு குடும்பத்தினர் ஒரு பெண் பூனையையும் வளர்த்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் கர்ப்பமடைந்த அந்த பெண் பூனை 4 குட்டிகளை போட்டது.. தங்களின் பெண் பூனை கர்ப்பமானதற்கும், நான்கு குட்டிகளை போட்டதற்கும் பக்கத்து வீட்டு ஆண் பூனைதன் காரணம் என்பதால் கோபப்பட்ட அந்த குடும்பத்தினர் பக்கத்து வீட்டாரிடம் சண்டை போட்டுள்ளனர்.
உங்கள் பூனையால்தான் எங்கள் பூனை கர்ப்பம் அடைந்த நான்கு குட்டிகளை போட்டிருக்கிறது. அந்த நான்கு குட்டிகளையும் நீங்கள்தான் வளர்க்க வேண்டும் எனக் கூறி வாக்குவாதம் செய்திருக்கிறார்கள். இதையடுத்து இரண்டு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டு ஒரு கட்டத்தில் அது முற்றி இது குடும்பத்தினரும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொள்ளும் நிலைக்கு சென்றனர்.
இதையடுத்து அந்த பகுதி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து இருவரையும் சமாதானம் செய்தனர். ஆனால் அவர்கள் முன்பும் இரு குடும்பத்தினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அதன்பின் ஆண் பூனை வீட்டு உரிமையாளர் 2 பூனைக்குட்டிகளையும், பெண் பூனை வீட்டு உரிமையாளர் 2 குட்டிகளையும் வளர்க்கவேண்டும் என சமரசம் பேசப்பட்டு அவர்களிடம் பூனைக்குட்டிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பூனையால் இரு குடும்பம் சண்டை போட்ட இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பலரையும் சிரிக்க வைத்திருக்கிறது.