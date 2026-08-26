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Written By SIVA SIVA

கேரளாவில் கிளை ஆரம்பிக்கும் தமிழக வெற்றி கழகம்.. பிரபல நடிகர் தான் மாநில தலைவரா?

தமிழக வெற்றிக் கழகம்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (11:19 IST)
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தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம், தொடங்கிய குறுகிய காலத்திலேயே அரசியல் களத்தில் கவனம் பெற்றதோடு ஆட்சியையும் பிடித்துள்ள நிலையில், தற்போது தனது அரசியல் பயணத்தை அண்டை மாநிலங்களுக்கும் விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முதற்கட்டமாக கேரளாவில் கட்சியின் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
 
கேரள மாநில தலைவராக நடிகர் தேவனை நியமிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. நடிகர் தேவன் தமிழ் மற்றும் மலையாள திரையுலகில் பிரபலமானவர். ரஜினிகாந்த் நடித்த பாட்ஷா உள்ளிட்ட பல தமிழ் திரைப்படங்களில் வில்லன் மற்றும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள அவர், ஏராளமான மலையாள திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.
 
குறிப்பாக, தேவன் சமீபத்தில் பாஜகவில் இருந்து விலகியுள்ள நிலையில், அவர் விரைவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையக்கூடும் என்ற தகவலும் பரவி வருகிறது. இதனால் கேரளாவில் கட்சிக்கு ஒரு பிரபலமான முகம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் உருவாகியுள்ளது.
 
இதற்கிடையே ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய அண்டை மாநிலங்களிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிளைகளை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்தந்த மாநிலங்களில் மக்கள் மத்தியில் அறிமுகமான திரையுலக பிரபலங்கள் அல்லது அரசியல் பிரமுகர்களை மாநில அளவிலான பொறுப்புகளில் நியமிக்க கட்சி ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த தகவல்கள் உறுதி செய்யப்பட்டால், தவெக தமிழகத்தை தாண்டி தேசிய அளவில் தனது அரசியல் அடித்தளத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளதாக பார்க்கப்படும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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