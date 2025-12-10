புதன், 10 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (15:27 IST)

பாலியஸ்டரை பட்டு என ஏமாற்றி திருப்பதி கோவிலுக்கு விற்பனை.. 10 ஆண்டுகால மோசடி கண்டுபிடிப்பு..!

பாலியஸ்டரை பட்டு என ஏமாற்றி திருப்பதி கோவிலுக்கு விற்பனை.. 10 ஆண்டுகால மோசடி கண்டுபிடிப்பு..!
திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானத்தில் கடந்த 2015 முதல் 2025 வரை சுமார் 10 ஆண்டுகளாக ரூ.54 கோடி மதிப்புள்ள மாபெரும் பட்டு சால்வை கொள்முதல் மோசடி நடந்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது.
 
தேவஸ்தானத் தலைவர் பி.ஆர். நாயுடுவின் உத்தரவின் பேரில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ஒரு ஒப்பந்ததாரர் உயர்தரமான மல்பெரி பட்டுக்கு பதிலாக, மலிவான 100% பாலியஸ்டர் சால்வைகளை விநியோகம் செய்து பட்டுக்கான தொகையை பெற்று வந்தது கண்டறியப்பட்டது. சோதனையில் இது பாலியஸ்டர் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
 
"ரூ.350 மதிப்புள்ள சால்வைக்கு ரூ.1,300 பில் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் தேவஸ்தானத்திற்கு ரூ.50 கோடிக்கும் மேல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது" என்று தலைவர் நாயுடு தெரிவித்தார். 
 
உடனடியாக, இந்த நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், முழு விவகாரமும் விரிவான குற்றவியல் விசாரணைக்காக ஆந்திர மாநில ஊழல் தடுப்புப் பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

எந்த ஷா வந்தாலென்ன? கருப்பு சிவப்பு படை தக்க பாடம் புகட்டும்! முதல்வர் ஸ்டாலின்

எந்த ஷா வந்தாலென்ன? கருப்பு சிவப்பு படை தக்க பாடம் புகட்டும்! முதல்வர் ஸ்டாலின்தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், தி.மு.க. தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் 'என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ என்ற பெயரில் கூட்டங்கள் இன்று தொடங்கப்பட்டன.

ஆசைக்கு அளவில்லை என்பதற்கு அடையாளம் விஜய்”: த.வெ.க. தலைவரை விமர்சித்த அமைச்சர் கோவி. செழியன்

ஆசைக்கு அளவில்லை என்பதற்கு அடையாளம் விஜய்”: த.வெ.க. தலைவரை விமர்சித்த அமைச்சர் கோவி. செழியன்உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் குறித்து ஆசைக்கு அளவில்லை என்பதற்கு அடையாளம் என கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

விஜய் போட்டாவ வச்சி என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சி!.. அட பாவமே!...

விஜய் போட்டாவ வச்சி என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சி!.. அட பாவமே!...நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான பெண் ரசிகைகள் உண்டு. இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போதுள்ள நடிகர்களில் அதிக பெண் ரசிகைகளை வைத்திருப்பவர் விஜய் மட்டுமே.

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்திகாங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு பகுப்பாய்வு பிரிவு தலைவர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை சந்தித்த விவகாரம் தி.மு.க.-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?

உபியில் 2.45 கோடி வாக்காளர் படிவங்கள் திரும்ப வரவில்லை.. SIRஆல் பாஜகவுக்கு சிக்கலா?உத்தரப் பிரதேசத்தில் பா.ஜ.க.வின் பாரம்பரிய நகர்ப்புற வாக்குத்தளம் தற்போது ஆபத்தில் உள்ளது. SIR என்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைமுறையின் கீழ், வாக்காளர்கள் ஒரே இடத்தில் மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும் என்ற விதி கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com