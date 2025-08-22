வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (15:04 IST)

ஜெகன் மோகன் ரெட்டிக்கு சொந்தமான டிவி மீது திருப்பதி தேவஸ்தானம் புகார்.. அவதூறு செய்தியா?

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் வாரியத்தின் தலைவரும், டிவி5 தெலுங்கு செய்தி சேனலின் தலைவருமான பொல்லினேனி ராஜகோபால் நாயுடு,  ஜெகன் மோகன் ரெட்டிக்குச் சொந்தமான சாக்‌ஷி டிவி மற்றும் சாக்‌ஷி செய்தித்தாள் மீது அவதூறு வழக்குத் தொடர்ந்ததுடன், ரூ.10 கோடி நஷ்ட ஈடு கோரி சட்ட நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.
 
முன்னாள் ஆந்திர முதல்வர் மற்றும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டிக்கு சொந்தமான சாக்‌ஷி டிவி மற்றும் அதன் செய்தித்தாள், ஆகஸ்ட் 10 மற்றும் 14, 2025 அன்று, ஆதாரமற்ற செய்திகளை வெளியிட்டதாக நாயுடு குற்றம் சாட்டினார். இந்தச் செய்திகள், வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கும், டிடிடி வாரியத்திற்கும் அவர் செய்யும் பணிகளுக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் நோக்கில் வெளியிடப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.
 
இந்த அவதூறு செய்திகள் தனது தனிப்பட்ட நற்பெயருக்கு மட்டுமல்லாமல், "உலகம் முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான வெங்கடேஸ்வர சுவாமி பக்தர்களின் உணர்வுகளையும் காயப்படுத்தியுள்ளது" என்று நாயுடு தெரிவித்தார். ஆகஸ்ட் 18 அன்று, தனது வழக்கறிஞர் மூலமாகச் சாக்‌ஷி நிர்வாகத்திற்கு சட்ட நோட்டீஸ் அனுப்பியதையும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார். 
 
சாக்‌ஷி பதிலளிக்கத் தவறினால், தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தை அணுகி சாக்‌ஷி டிவியின் ஒளிபரப்பை நிறுத்த கோருவது உட்பட, சட்டப்படி கிடைக்கும் அனைத்து தீர்வுகளையும் நான் பின்பற்றுவேன்" என்று நாயுடு எச்சரித்தார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

