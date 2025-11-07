வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025
Last Updated : வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (09:06 IST)

பிரதமர் மோடியை நேரடியாக சந்திக்க விருப்பம்.. இந்தியா வருகிறார் டிரம்ப்..!

பிரதமர் மோடியை நேரடியாக சந்திக்க விருப்பம்.. இந்தியா வருகிறார் டிரம்ப்..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான பேச்சுவார்த்தை "மிகச் சிறப்பாகச் செல்கிறது" என கூறியுள்ளார். வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியில், அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதையும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார். மோடியை ஒரு "சிறந்த நண்பர்" எனப் புகழ்ந்த டிரம்ப், இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை வெகுவாக நிறுத்தியிருப்பதாகவும் பாராட்டினார்.
 
ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் விவகாரத்தால், அமெரிக்கா சமீபத்தில் இந்திய இறக்குமதிகள் மீது 50% கூடுதல் வரி விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியா தற்போது தனது கச்சா எண்ணெயில் 34% ரஷ்யாவிடம் இருந்தும், 10% அமெரிக்காவிடம் இருந்தும் இறக்குமதி செய்கிறது.
 
இந்தியா-அமெரிக்கா உறவுகள் வலுப்பெறுவது குறித்து பேசிய டிரம்ப், தான் விதித்த வரிகள் மூலமே பல உலகளாவிய மோதல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக மீண்டும் வலியுறுத்தினார். மேலும், வர்த்தக அழுத்தமானது இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையேயான பதற்றத்தை தணிக்க உதவியதாகவும் அவர் மீண்டும் ஒருமுறை குறிப்பிட்டார்.
 
