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காங்கிரஸ் உடன் இணைகிறதா திரிணாமுல் காங்கிரஸ்? சோனியா காந்தியுடன் மம்தா ஆலோசனை?
தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இணைய போவதாக சமூக வலைத்தளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் பரவலாக தகவல்கள் வெளியாகின. டெல்லியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியை, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி நேரில் சந்தித்து நீண்ட நேரம் ஆலோசனை நடத்தியதை தொடர்ந்து இந்த வதந்திகள் காட்டுத்தீயாய் பரவின.
இருப்பினும், இந்த தகவலை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தற்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக மறுத்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியுடன் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இணைக்கப்பட போவதாக வெளியான செய்திகளில் எவ்வித உண்மையும் இல்லை என்று அக்கட்சி தலைமை ஆணித்தரமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
டெல்லியில் சோனியா காந்தியுடன் மம்தா பானர்ஜி நடத்திய சந்திப்பானது, வரவிருக்கும் 2029 மக்களவை தேர்தலை எவ்வாறு வலிமையாக எதிர்கொள்வது என்பது குறித்த ஒரு முக்கிய அரசியல் உத்தி சார்ந்த ஆலோசனையே தவிர, கட்சியை இணைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தை அல்ல என்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.
எதிர்கால நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தங்களின் கூட்டணியை பலப்படுத்துவது குறித்தே இரு தலைவர்களும் முக்கியமாக விவாதித்துள்ளனர் என்பது இதன் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.
Edited by Siva
காங்கிரஸ் உடன் இணைகிறதா திரிணாமுல் காங்கிரஸ்? சோனியா காந்தியுடன் மம்தா ஆலோசனை?
தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இணைய போவதாக சமூக வலைத்தளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் பரவலாக தகவல்கள் வெளியாகின. டெல்லியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியை, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி நேரில் சந்தித்து நீண்ட நேரம் ஆலோசனை நடத்தியதை தொடர்ந்து இந்த வதந்திகள் காட்டுத்தீயாய் பரவின.