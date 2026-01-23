தெருவோர, தள்ளுவண்டி வியாபாரிகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு.. பிரதமர் தொடங்கி வைத்த திட்டத்தில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கிய நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு, நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி உரையாற்றினார். இந்த விழாவில் 'பிஎம் ஸ்வநிதி கிரெடிட் கார்டு' திட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார். இது குறித்து பேசிய அவர், "இந்தத் திட்டம் நாடு முழுவதும் தள்ளுவண்டிகள், கடைகள் மற்றும் நடைபாதைகளில் வியாபாரம் செய்வோருக்கு பெரும் நிதியுதவியாக அமையும்" என்று குறிப்பிட்டார்.
இந்த கிரெடிட் கார்டின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
பிணையில்லா கடன்: இந்தக் கிரெடிட் கார்டு மூலம் கடன் பெற எந்தவிதமான சொத்துப் பிணையும் தேவையில்லை.
அதிகரிக்கும் கடன் வரம்பு: முதற்கட்டமாக ரூ.10,000 வரை கடன் வழங்கப்படும். அதை சரியாகத் திருப்பிச் செலுத்துபவர்களுக்கு அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் ரூ.20,000 மற்றும் ரூ.50,000 வரை கடன் வரம்பு உயர்த்தப்படும்.
வட்டி மானியம்: கடனை சரியாகத் திருப்பி செலுத்தும் வியாபாரிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 7% வட்டி மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இது நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்ற ஊக்கத்தொகை: வியாபாரிகள் டிஜிட்டல் முறையில் பணப்பரிமாற்றம் செய்தால், அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் Cashback ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
காய்கறி விற்பனையாளர்கள், பழ வியாபாரிகள், தேநீர் கடை வைத்திருப்பவர்கள், பூ விற்பவர்கள் மற்றும் தெருவோரங்களில் சிறிய கடை வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் தெருவோர வியாபாரிகள் கந்துவட்டி கொடுமையிலிருந்து விடுபட்டு, சுயமரியாதையுடன் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்ள முடியும்.
