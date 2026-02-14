சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (16:21 IST)

காதலியை சுட்டுக்கொன்று காதலனும் தற்கொலை.. காதலர் தினத்தில் காருக்குள் நடந்த சம்பவம்..!
டெல்லி-என்.சி.ஆர் பகுதியில் காதலர் தினமான இன்று ஒரு கார் நிறுத்துமிடத்தில் ஜோடி ஒன்று பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நொய்டாவில்  நின்றிருந்த ஒரு காரின் உள்ளே சுமித் மற்றும் ரேகா ஆகிய இருவரது உடல்களும் துப்பாக்கி சூட்டு காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டன. கார் உள்ளிருந்து பூட்டப்பட்டிருந்த நிலையில், சுமித்தின் கையில் துப்பாக்கி இருந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
 
முதற்கட்ட விசாரணையில், காதலி ரேகா வேறு ஒருவரைத்திருமணம் செய்ய முடிவு செய்ததால் ஆத்திரமடைந்த சுமித், அவரை சுட்டு கொன்றுவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்துகொண்டது தெரியவந்துள்ளது. 
 
சுமித் எழுதிய கடிதத்தில், தாங்கள் 15 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாகவும், ரேகா தன்னை திருமணம் செய்வதாக கூறிவிட்டு தற்போது வேறொருவரை தேடிக்கொண்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
நேற்று முதல் இருவரும் காணாமல் போனதால் குடும்பத்தினர் புகார் அளித்திருந்தனர். தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்து உடல்களைப் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
