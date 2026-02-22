ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026
21 வயது இளம்பெண்ணின் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்ற கணவர்.. அதிர்ச்சி காரணம்?

பெங்களூரு அருகேயுள்ள கக்கலிபுரா காவல் எல்லைக்குட்பட்ட குல்லேகௌடனபாளையத்தில், மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகமடைந்த கணவர், கல்லை தலையில் போட்டு அவரை கொடூரமாகக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
21 வயதான சிஞ்சனா என்ற பெண்ணின் கணவர் ரேணுகையா, அடிக்கடி தனது மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டு தகராறு செய்து வந்துள்ளார். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு மது அருந்திவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த ரேணுகையா, சிஞ்சனாவுடன் மீண்டும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். 
 
இதில் ஆத்திரமடைந்த அவர், வீட்டின் முன் கிடந்த பெரிய கல்லை எடுத்து சிஞ்சனாவின் தலையில் ஓங்கி அடித்துள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த சிஞ்சனா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். கொலைக்கு பிறகு ரேணுகையா அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டார். 
 
தகவலறிந்து வந்த கக்கலிபுரா போலீசார், உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தப்பியோடிய கணவரை பிடிக்கத்தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுத் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. குடும்ப தகராறில் இளம்பெண் ஒருவரின் உயிர் பறிபோனது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
