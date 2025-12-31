தெரு குழாயில் தண்ணீர் குடித்த 8 பேர் பலி.. 100 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. என்ன நடந்தது?
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் உள்ள பகிரத்புரா பகுதியில் அசுத்தமான குடிநீரை அருந்தியதால், 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், 100-க்கும் மேற்பட்டோர் வாந்தி, மயக்கம் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பாதிப்புகளால் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தை தொடர்ந்து, பணியில் மெத்தனமாக இருந்த மண்டல பொறுப்பாளர் மற்றும் உதவிப்பொறியாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தலா 2 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மருத்துவச் செலவுகளை அரசே ஏற்கும் என்றும் முதலமைச்சர் மோகன் யாதவ் அறிவித்துள்ளார். முதற்கட்ட ஆய்வில், குடிநீர் குழாய் கசிவு ஏற்பட்ட ஒரு இடத்தின் மேல் கழிப்பறை கட்டப்பட்டிருந்ததும், அதன் மூலம் கழிவுநீர் குடிநீருடன் கலந்ததும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
குடிநீர் மாதிரிகள் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில், பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்க கூடுதல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
