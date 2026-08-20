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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (09:44 IST)

மதுவிலக்கு அமலில் உள்ள குஜராத்தில் கள்ளச்சாராயம்.. 5 பேர் பலி.. மேலும் சிலர் கவலைக்கிடம்..

குஜராத் கள்ளச்சாராயம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (09:44 IST)
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குஜராத் மாநிலம், பாவ்நகர் பகுதியில் விற்கப்பட்ட கள்ளச்சாராய மதுபானம் அருந்தியதால் நிகழ்ந்த உயிரிழப்புகள் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மாநிலத்தில் மதுவிலக்குச் சட்டம் நடைமுறையில் உள்ளபோதிலும், இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கள்ளச்சாராயம் குடித்ததன் காரணமாக இதுவரை ஐந்து பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், பாதிக்கப்பட்டு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களில் சிலரது உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால், பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
 
இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜைன் பகுதியில் இருந்து இந்த விஷச் சாராயம் குஜராத்திற்கு ரகசியமாகக் கடத்தி வரப்பட்டு விற்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. இதனுடன் தொடர்புடைய முக்கிய நபர்கள் 4 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
கடுமையான மதுவிலக்குச் சட்டம் அமலில் உள்ள ஒரு மாநிலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அரங்கேறுவது பாதுகாப்பு மற்றும் சட்ட அமலாக்கத்தின் மீதான கேள்விகளை எழுப்புகிறது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரும் பொதுமக்களும் இதற்குக் காரணமானவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தங்களது ஆவேசத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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