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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (09:30 IST)

மருத்துவ சிகிச்சைக்கு கொல்கத்தா வந்த 8 வங்கதேசத்தினர் பலி.. என்ன நடந்தது?

கொல்கத்தா தீ விபத்து
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (09:30 IST)
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கொல்கத்தாவில் உள்ள ஒரு தங்கும் விடுதியில் புதன்கிழமை அதிகாலை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் ஒன்பது பங்களாதேஷ் நாட்டினர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர். 
 
மருத்துவ சிகிச்சைக்காக கொல்கத்தா வந்திருந்த இவர்களில் ஆறு ஆண்களும், இரண்டு பெண்களும், ஒரு குழந்தையும் அடங்குவர் என்று தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
புதன்கிழமை அதிகாலை 2 மணியளவில் ஏற்பட்ட இந்த தீ விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்ததும், தீயணைப்பு மற்றும் அவசரகால சேவையினர் விரைந்து வந்து மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இந்த விபத்தின் போது அந்த விடுதியிலிருந்து சுமார் 80 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். 
 
புகைமூட்டம் காரணமாக மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மயக்கமடைந்த பலரும் மீட்கப்பட்டு உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். காயமடைந்த மற்ற ஆறு பேருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
தீயணைப்பு வீரர்களின் நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது. எனினும், இந்த விபத்துக்கான சரியான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு விடுதி ஊழியர்களை காவல் துறையினர் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், பழைய கட்டடமான இந்த விடுதியில் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டதா என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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