தேனிலவு சென்ற புதுமண தம்பதிகள்.. அடுத்தடுத்த நாளில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாபம்..!
பெங்களூருவை சேர்ந்த சூரஜ் சிவண்ணா மற்றும் கான்வி ஆகியோருக்கு கடந்த அக்டோபர் 29 அன்று திருமணம் நடைபெற்றது. தேனிலவுக்காக இலங்கை சென்ற இவர்களிடையே கசப்புணர்வு ஏற்பட்டு, பாதியிலேயே நாடு திரும்பினர். புகுந்த வீட்டில் நேர்ந்த அவமானங்களால் மனமுடைந்த கான்வி, கடந்த வியாழக்கிழமை பெங்களூருவில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
கான்வியின் குடும்பத்தினர் அளித்த வரதட்சணை கொடுமை புகாரின் பேரில், சூரஜ் மீது போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். கான்வியின் உறவினர்கள் வீட்டின் முன் திரண்டு போராட்டம் நடத்தியதால், சூரஜ் மற்றும் அவரது தாய் ஜெயந்தி ஆகியோர் அங்கிருந்து தப்பி மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூருக்குச் சென்றனர். அங்கு ஒரு விடுதியில் தங்கியிருந்த சூரஜ், சனிக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
அவருடன் தற்கொலைக்கு முயன்ற அவரது தாய் ஜெயந்தி, தற்போது கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். தேனிலவு சென்ற தம்பதி அடுத்தடுத்த நாட்களில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
