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Written By SIVA SIVA

துர்கா பூஜை பந்தலில் ஏற்பட்ட திடீர் கூட்ட நெரிச.. இடிபாடுகளில் சிக்கி 19 பேர் பரிதாப பலி...

கொல்கத்தா விபத்து
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (10:52 IST)
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வட கொல்கத்தாவின் சோர்பாகன் பகுதியில் அமைந்துள்ள துர்கா பூஜை பந்தலில் ஏற்பட்ட திடீர் நெரிசலில் சிக்கி பல பெண்கள் உட்பட குறைந்தது 19 பேர் உயிரிழந்த சோக சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் 25 பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 
 
சம்பவ இடத்தையும், கொல்கத்தா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையையும் நேரில் பார்வையிட்ட மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரணமும், குரூப்-டி அரசு வேலையும் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். படுகாயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் நிவாரணத்துடன், அவர்களின் மருத்துவ செலவுகள் முழுவதையும் அரசே ஏற்கும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார்.
 
இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு கடிதம் எழுதி, தடயவியல் குழுக்கள் மற்றும் எஸ்டிஎஃப்  அடங்கிய உண்மைக் கண்டறியும் குழுவை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். 
 
மேலும் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள முக்கிய பூஜை பந்தல்களில் கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை, அவசர வழிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு பாதுகாப்பை ஆய்வு செய்ய உயர்மட்டக் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் அலுவலகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று தலைமைச்செயலாளர் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார். 
 
இந்த விபத்து தொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜியை விமர்சித்த அதிகாரி, எதிர்க்கட்சிகள் இந்த சோகத்தை அரசியலாக்க முயல்வதாக குற்றம் சாட்டினார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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