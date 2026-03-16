திங்கள், 16 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (10:08 IST)

திருமண வீட்டில் ரசகுல்லா சாப்பிட்டவர் பரிதாப மரணம்.. டாக்டர் சொன்ன திடுக் தகவல்..!

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் நடைபெற்ற திருமண கொண்டாட்டம், எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பெரும் துயரத்தில் முடிந்துள்ளது.
 
திருமண விருந்தின் போது ரசகுல்லா சாப்பிட்ட 41 வயதான லலித் சிங் என்பவர், அது தொண்டையில் சிக்கி மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவு 1 மணியளவில் உணவு அருந்தி கொண்டிருந்தபோது, ரசகுல்லா அவரது சுவாச குழாயைத் தடுத்ததால் உடனடியாக சுவாசிக்க முடியாமல் திணறியுள்ளார்.
 
இதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் அவருக்கு முதலுதவி செய்ய முயன்றும் பலனளிக்கவில்லை. நிலைமை மோசமடையவே, அவர் உடனடியாக எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர். 
 
ரசகுல்லா சுவாசப்பாதையை அடைத்ததால் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் இந்த மரணம் நிகழ்ந்ததாக மருத்துவர்கள் விளக்கினர். திருமண கொண்டாட்டங்கள் நிறைந்த அந்த வீடு தற்போது சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. 
 
