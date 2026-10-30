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  4. Tragedy in Badrinath: Helicopter Crashes Near Joshimath Claiming 6 Lives
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (17:31 IST)

பக்தர்களுடன் சென்ற ஹெலிகாப்டர் விபத்து: 6 பேர் பரிதாப பலி! பத்ரிநாத்தில் அதிர்ச்சி...

பத்ரிநாத் ஹெலிகாப்டர் விபத்து
Written By: SIVA
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (17:31 IST)
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உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் பத்ரிநாத் திருத்தலத்திலிருந்து பக்தர்களுடன் புறப்பட்ட தனியார் நிறுவன ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாகி வெடித்து சிதறியதில், விமானி உள்பட 6 பேர் உயிரிழந்தனர்.
 
இன்று பிற்பகல் பத்ரிநாத்திலிருந்து 5 பக்தர்களுடன் புறப்பட்ட டிரான்ஸ் பாரத் ஏவியேஷன் நிறுவனத்தின் ஹெலிகாப்டர், மோசமான வானிலை காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஜோஷிமத் அருகே உள்ள விஷ்ணுபிரயாக் மலைச்சரிவில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக முதல்கட்டத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
சம்பவ இடத்தில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையிலும், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மீட்புப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மீட்புப் பணிக்காக இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதோடு, இந்திய ராணுவத்தின் உதவியும் கோரப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தத் துயர சம்பவத்தை உறுதி செய்துள்ள உத்தரகண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி, விபத்து குறித்த தகவலறிந்து அதிர்ச்சியடைந்ததாகவும், மீட்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிலைமையை நேரில் கண்காணித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இந்த விபத்து அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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