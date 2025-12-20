சனி, 20 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (10:20 IST)

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 8 யானைகள் பரிதாப பலி.. 5 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் அதிர்ச்சி..!

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 8 யானைகள் பரிதாப பலி.. 5 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் அதிர்ச்சி..!
அசாம் மாநிலம் ஹோஜாய் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் 8 யானைகள் உயிரிழந்தன. மோதிய ரயிலின் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் பரபரபு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
சைராங் - புது தில்லி ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஜமுனாமுக் - காம்பூர் இடையே சென்றபோது தண்டவாளத்தை கடந்த யானைக்கூட்டம் மீது மோதியது. அதிகாலை 2:15 மணியளவில் நடந்த இந்த விபத்தில், லோகோ பைலட் அவசர கால பிரேக்கை பயன்படுத்தியபோதிலும் மோதலை தவிர்க்க முடியவில்லை. இதில் 8 யானைகள் பலியாகின, ஒரு யானை காயமடைந்தது. ரயிலின் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டாலும், பயணிகள் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
 
ரயில்வே அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, பாதிக்கப்பட்ட பெட்டிகளில் இருந்த பயணிகளை மற்ற பெட்டிகளுக்கு மாற்றினர். ரயில் காலை 6:15 மணிக்கு கவுகாத்தி நோக்கி பயணத்தைத் தொடர்ந்தது. வனத்துறை அதிகாரிகள் மீட்பு பணிகளை தொடங்கியுள்ள நிலையில், அப்பகுதியில் ரயில் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டு மாற்று பாதையில் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. 
 
யானைகள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் அவசியத்தை இந்த சம்பவம் மீண்டும் உணர்த்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

இன்னொரு போர் விரைவில் ஆரம்பிக்கும்: 10 போர்களை நிறுத்திய டிரம்ப் அறிவிப்பு..!

இன்னொரு போர் விரைவில் ஆரம்பிக்கும்: 10 போர்களை நிறுத்திய டிரம்ப் அறிவிப்பு..!வெனிசுலா நாட்டுடன் போர் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, தகுதியற்ற சுமார் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இது மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கையில் சுமார் 15 சதவீதமாகும். குறிப்பாக சென்னை மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் அதிகப்படியான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.

SIR-க்கு பின் ஓட்டு இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?!... வாங்க பார்ப்போம்..

SIR-க்கு பின் ஓட்டு இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?!... வாங்க பார்ப்போம்..SIR - பணிகள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

ஓசூரில் காவேரி கூக்குரல் சார்பில் ‘ஒரு முறை நடவு, ஆயுள் முழுவதும் வரவு’ கருத்தரங்கு: மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் பங்கேற்பு..!

ஓசூரில் காவேரி கூக்குரல் சார்பில் ‘ஒரு முறை நடவு, ஆயுள் முழுவதும் வரவு’ கருத்தரங்கு: மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் பங்கேற்பு..!ஈஷா காவேரி கூக்குரல் சார்பில் ‘நீடித்த நிலைத்த நிரந்தர விவசாயம் - ஒரு முறை நடவு, ஆயுள் முழுவதும் வரவு’ எனும் பிரம்மாண்ட கருத்தரங்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர், அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியில் வரும் 27 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் வைத்த கிறிஸ்துமஸ் விருந்து.. ’தசாவதாரம் பட நடிகை பங்கேற்பு..!

வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் வைத்த கிறிஸ்துமஸ் விருந்து.. ’தசாவதாரம் பட நடிகை பங்கேற்பு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் வழங்கிய பிரம்மாண்டமான கிறிஸ்துமஸ் விருந்தில் பாலிவுட் நடிகை மல்லிகா ஷெராவத் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். வாஷிங்டனில் நேற்று இரவு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com