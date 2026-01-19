மகனின் யூகேஜி தேர்வு ரிசல்ட்டை பார்க்க பள்ளிக்கு வந்த தந்தை.. மாரடைப்பால் சுருண்டு விழுந்து சாவு..!
அசாம் மாநிலம் ஜோர்ஹாட்டில் உள்ள சாம்ஃபோர்ட் பள்ளியில் தனது மகனின் யூ.கே.ஜி தேர்வு முடிவுகளை பெறுவதற்காக விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு பள்ளிக்கு சென்ற 35 வயதான தீபங்கர் போர்டோலோய் என்ற இளைஞர், பள்ளி வளாகத்திலேயே மாரடைப்பால் சுருண்டு விழுந்து உயிரிழந்தார்.
பள்ளி வராண்டாவில் நடந்து வரும்போது, நிலைதடுமாறிய அவர் எதையோ பிடிக்க முயன்று முன்னே பாய்ந்து முகம் குப்புற விழுவதை சிசிடிவி காட்சிகள் காட்டுகின்றன. உடனடியாக ஜோர்ஹாட் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட போதிலும், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
போர்டோலோய்க்கு எவ்விதமான முந்தைய நோய் பாதிப்புகளும் இல்லை என்றும், அவர் ஆரோக்கியமாகவே இருந்தார் என்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
சமீபகாலமாக இளைஞர்களிடையே மாரடைப்பு மரணங்கள் அதிகரித்து வருவது கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது..
Edited by Siva