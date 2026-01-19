திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (12:07 IST)

மகனின் யூகேஜி தேர்வு ரிசல்ட்டை பார்க்க பள்ளிக்கு வந்த தந்தை.. மாரடைப்பால் சுருண்டு விழுந்து சாவு..!

மகனின் யூகேஜி தேர்வு ரிசல்ட்டை பார்க்க பள்ளிக்கு வந்த தந்தை.. மாரடைப்பால் சுருண்டு விழுந்து சாவு..!
அசாம் மாநிலம் ஜோர்ஹாட்டில் உள்ள சாம்ஃபோர்ட் பள்ளியில்   தனது மகனின் யூ.கே.ஜி தேர்வு முடிவுகளை பெறுவதற்காக விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு பள்ளிக்கு சென்ற 35 வயதான தீபங்கர் போர்டோலோய் என்ற இளைஞர், பள்ளி வளாகத்திலேயே மாரடைப்பால் சுருண்டு விழுந்து உயிரிழந்தார். 
 
பள்ளி வராண்டாவில் நடந்து வரும்போது, நிலைதடுமாறிய அவர் எதையோ பிடிக்க முயன்று முன்னே பாய்ந்து முகம் குப்புற விழுவதை சிசிடிவி காட்சிகள் காட்டுகின்றன. உடனடியாக ஜோர்ஹாட் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட போதிலும், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். 
 
போர்டோலோய்க்கு எவ்விதமான முந்தைய நோய் பாதிப்புகளும் இல்லை என்றும், அவர் ஆரோக்கியமாகவே இருந்தார் என்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
சமீபகாலமாக இளைஞர்களிடையே மாரடைப்பு மரணங்கள் அதிகரித்து வருவது கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது..
 
Edited by Siva

நேற்றுடன் முடிந்துவிட்டதா அவகாசம்? வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க அவகாசம் நீட்டிப்பு..!

நேற்றுடன் முடிந்துவிட்டதா அவகாசம்? வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க அவகாசம் நீட்டிப்பு..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடாக, வாக்காளர் பட்டியலை சீரமைக்கும் பணிகளில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. முன்னதாக 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், கடந்த நவம்பர் மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட வரைவு பட்டியலில், சுமார் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன.

அதிமுக கூட்டணியில் இணையும் கொங்கு பேரவை!.. பழனிச்சாமியுடன் தனியரசு சந்திப்பு....

அதிமுக கூட்டணியில் இணையும் கொங்கு பேரவை!.. பழனிச்சாமியுடன் தனியரசு சந்திப்பு....2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி தொடர்பான பேச்சு வார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

மகளிருக்கு ரூ.2000 குலவிளக்கு திட்டத்தை அறிவித்த ஈபிஎஸ்.. திமுகவும் தொகையை உயர்த்த போகிறதா?

மகளிருக்கு ரூ.2000 குலவிளக்கு திட்டத்தை அறிவித்த ஈபிஎஸ்.. திமுகவும் தொகையை உயர்த்த போகிறதா?தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் 'தேர்தல் அறிக்கை' என்பது வெறும் காகிதமல்ல, அது ஒரு கட்சியின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும் மிக வலிமையான ஆயுதமாகும்.

டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்!.. 2வது நாளாக மீண்டும் விசாரணை!...

டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்!.. 2வது நாளாக மீண்டும் விசாரணை!...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகிறார்கள்.

தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் சுறுசுறுப்பாகும் தமிழக காங்கிரஸ்.. 74 புதிய மாவட்ட தலைவர்கள் நியமனம்..!

தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் சுறுசுறுப்பாகும் தமிழக காங்கிரஸ்.. 74 புதிய மாவட்ட தலைவர்கள் நியமனம்..!தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அமைப்பு ரீதியான மாவட்டங்களுக்கு புதிய தலைவர்களை நியமித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com