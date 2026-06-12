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Last Modified: Friday, 12 June 2026 (13:40 IST)

விஜயின் பொருளாதார இலக்கு ஆச்சர்யமா இருக்கு!.. நிதி ஆயோக் துணை தலைவர் பாராட்டு...

vijay
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (13:40 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (13:42 IST)
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தமிழக முதல்வர் விஜய் மூன்று நாள் அரசு பயணமாக டெல்லி சென்றுள்ளார். பிரதமர் மோடி தலைமையில் நேற்று நடந்த நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் விஜய் கலந்துகொண்டார்.  அதில் முதல்வர் விஜயும் கலந்து கொண்டார்.
 அப்போது நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளையும் தமிழக முதல்வர் விஜய் முன்வைத்து பேசியிருந்தார்.
 
குறிப்பாக 2035 முதல் 2036 நிதியாண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்தும் இலக்கை அவர் அங்கு அறிவித்தார். இது தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது..
 
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த நிதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் அசோக்குமார் லஹிரி ‘தமிழ்நாட்டை 1.5 ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றும் முதலமைச்சர் விஜயின் இலக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. விஜயை டிவியில் பார்த்திருக்கிறேன்.. திரையில் பார்த்திருக்கிறேன்.. நேரில் பார்ப்பது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது’ எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
 
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் 2030ம் வருடத்திற்குள் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் விஜய் அதை உயர்த்தி 1.5 ட்ரில்லியன் டாலராக அறிவித்திருக்கிறார்.

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