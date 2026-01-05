திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (11:40 IST)

கேரள ரயில் நிலையத்தில் அமைந்துள்ள பயங்கர தீ விபத்து.. 500 பைக்குகள் சாம்பல்..!

கேரள ரயில் நிலையத்தில் அமைந்துள்ள பயங்கர தீ விபத்து.. 500 பைக்குகள் சாம்பல்..!
கேரள மாநிலம் திருச்சூர் ரயில் நிலையத்தில் அமைந்துள்ள வாகன நிறுத்துமிடத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்து, மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
நேற்று காலை சுமார் 6:20 மணியளவில், வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பகுதியில் திடீரென புகை கிளம்பியுள்ளது. சில நிமிடங்களிலேயே அந்த புகை தீயாக மாறி, அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களுக்கு மளமளவெனப் பரவியது. அதிகாலை நேரம் என்பதால், தீயணைப்புத் துறையினர் வருவதற்குள் தீ கட்டுக்கடங்காமல் பரவி, அந்தப் பகுதியையே கரும்புகை சூழ்ந்தது.
 
தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்க போராடிய போதிலும், தீயின் வேகம் மிக அதிகமாக இருந்ததால் 500-க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாகின. "தீயணைப்பு வீரர்கள் கடுமையாகப் போராடியும் ஒரு வாகனத்தை கூட முழுமையாக மீட்க முடியவில்லை" என்று அங்கிருந்தவர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர். இந்த விபத்தினால் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் சேதமடைந்துள்ளன.
 
இந்த விபத்து மின் கசிவு காரணமாக ஏற்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் சதிச் செயல் உள்ளதா என்பது குறித்து தீயணைப்புத் துறையினரும், காவல்துறையினரும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 
 
Edited by Mahendran

அசாம் மாநிலத்தில் திடீர் நிலநடுக்கம்.. அண்டை மாநிலங்களிலும் உணரப்பட்டதாக தகவல்..!

அசாம் மாநிலத்தில் திடீர் நிலநடுக்கம்.. அண்டை மாநிலங்களிலும் உணரப்பட்டதாக தகவல்..!அசாம் மாநிலத்தின் மத்திய பகுதியில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட திடீர் நிலநடுக்கம் காரணமாக வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சம்.. ரூ.1,01,000 தாண்டியது.. வெள்ளியும் ஒரே நாளில் ரூ.8000 உயர்வு..!

தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சம்.. ரூ.1,01,000 தாண்டியது.. வெள்ளியும் ஒரே நாளில் ரூ.8000 உயர்வு..!சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து, சவரன் ஒரு லட்ச ரூபாயை கடந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

தவெக தனித்து போட்டியிட்டால் அதிமுக அல்லது திமுக தான் ஜெயிக்கும்.. விஜய்க்கு படுதோல்வி கிடைக்கும்: அரசியல் விமர்சர்கள்..!

தவெக தனித்து போட்டியிட்டால் அதிமுக அல்லது திமுக தான் ஜெயிக்கும்.. விஜய்க்கு படுதோல்வி கிடைக்கும்: அரசியல் விமர்சர்கள்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் "தனித்து போட்டி, தனித்து ஆட்சி" என்ற இலக்கோடு களம் இறங்குவதாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

திமுகவுடன் கூட்டணியா? தவெகவுடன் கூட்டணியா? இரண்டாம உடைகிறதா தமிழக காங்கிரஸ்?

திமுகவுடன் கூட்டணியா? தவெகவுடன் கூட்டணியா? இரண்டாம உடைகிறதா தமிழக காங்கிரஸ்?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் நிலவும் மோதல் போக்கு, அக்கட்சி இரண்டாக உடையப்போகிறதா என்ற அச்சத்தை அதன் தொண்டர்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகாரில் இந்தியா கூட்டணியை முடிச்சிட்டோம், எங்கள் அடுத்த இலக்கு தமிழ்நாடு தான்: அமித்ஷா

பீகாரில் இந்தியா கூட்டணியை முடிச்சிட்டோம், எங்கள் அடுத்த இலக்கு தமிழ்நாடு தான்: அமித்ஷாபுதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் உரையாற்றினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com