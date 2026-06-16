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3 வயது சிறுமியை கடித்து குதறிய தெருநாய்கள்.. முகத்தில் மட்டும் 50 தையல்கள்!
மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜைன் மாவட்டத்தில் உள்ள தெல்வாடி கிராமத்தில், வீட்டின் அருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்த மூன்று வயது சிறுமியை தெருநாய் ஒன்று கொடூரமாக கடித்தது. இந்தத் தாக்குதலில் அச்சிறுமியின் மூக்கு, உதடு மற்றும் கண் இமை பகுதிகளில் ஆழமான காயங்கள் ஏற்பட்டு முகம் சிதைந்தது.
முதலில் அகர்-மால்வாவில் உள்ள மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்குக்கொண்டு செல்லப்பட்ட சிறுமி, பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக இந்தூரில் உள்ள மகாராஜா யஷ்வந்த்ராவ் சிசித்சாலயா மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு அவரது முகத்தில் சுமார் 50 தையல்கள் போடப்பட்டு, தோலை மீண்டும் இணைப்பதற்கான அவசர அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. சிறுமியின் முகம் நிரந்தரமாக கோணலாக மாறுவதை தடுக்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்யப்பட வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இச்சம்பவம் மத்திய பிரதேசத்தில் அதிகரித்து வரும் தெருநாய் தொல்லையை மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. கடந்த மாதம் பார்வானி நகரில் தெருநாய்கள் கடித்ததில் 35 வயது பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்தியாவில் பொது இடங்களில் நாய் கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளதோடு, வெறிநாய் மற்றும் ஆபத்தான நாய்களை கருணைக்கொலை செய்ய கடந்த மே மாதம் அனுமதி அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva
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