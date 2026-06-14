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தவறான ஊசி போட்டதால் பரிதாபமாக பலியான 3 வயது குழந்தை.. எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையிலேயே அலட்சியமா?

போபால் எய்ம்ஸ்
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (09:25 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (09:23 IST)
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மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில், இரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மூன்று வயது குழந்தை ஒன்றுக்கு, தவறுதலாக 'ஃபார்மலின்'  ஊசி மூலம் செலுத்தப்பட்டதால் அக்குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திசுக்களை பதப்படுத்த ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இரசாயனம், மருந்துக்கு பதிலாக செலுத்தப்பட்டதே இந்த விபரீதத்திற்கு பிரதான காரணமாகும்.
 
சாகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சர்தக் யாதவ் என்ற அந்தச் சிறுவன், கடந்த டிசம்பர் 2025-இல் கடுமையான சூழலில் எய்ம்ஸ் குழந்தைகள் வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டான். சிகிச்சையின் போது, குழந்தையின் நரம்பு வழி செலுத்தும் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது அங்கிருந்த மதுபாலா சர்மா என்ற செவிலியர், வார்டில் 'F' என எழுதப்பட்டிருந்த ஊசியை எடுத்து, உரிய சோதனையின்றி மருந்து குப்பியில் செலுத்தியுள்ளார். குழந்தையின் தந்தை தடுத்தும் கேட்காமல் அந்த செவிலியர் இதை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. ஊசி செலுத்தப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே குழந்தை மயக்கமடைந்து, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டும் பலனின்றி உயிரிழந்தது.
 
மருத்துவமனையின் உள்விசாரணையில், செவிலியர்களின் அலட்சியமே குழந்தையின் மரணத்திற்கு காரணம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பயாப்ஸி மாதிரிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஃபார்மலினை பாதுகாப்பற்ற முறையில் வைத்திருந்ததற்காக அனுகா குஜராத்தி என்ற செவிலியர் மீதும், அதனை செலுத்திய மதுபாலா மீதும் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. தற்போது இரு செவிலியர்களும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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