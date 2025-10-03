வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (08:01 IST)

டெல்லி சாமியார் பாலியல் வழக்கு விவகாரம்: 3 பெண்கள் கைது! பெரும் பரபரப்பு..!

டெல்லியில் மாணவிகளுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கில், சாமியார் சைதன்யானந்த சரஸ்வதியின் நெருங்கிய மூன்று பெண் கூட்டாளிகளை டெல்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
 
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ஸ்ரீ சாரதா இந்திய மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஷ்வேதா ஷர்மா, பவ்னா கபில்  மற்றும் கஜல் என தெரிய வந்துள்ளது. இவர்கள் மூவரும் பாலியல் குற்றத்திற்கு தூண்டுதல் அளித்தல், புகார் அளித்த மாணவிகளை அச்சுறுத்துதல் மற்றும் ஆதாரங்களை அழித்தல் ஆகிய குற்றங்களுக்காக காவலில் எடுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
கைது செய்யப்பட்ட பெண் நிர்வாகிகளிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவர்கள் பார்த்தசாரதியின் உத்தரவின் பேரிலேயே செயல்பட்டதாகவும், ஒழுக்கம் மற்றும் நேரத்தை கடைப்பிடிப்பது என்ற சாக்கில் மாணவிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
 
விசாரணை குழு, பெண் மாணவிகளுடன் பார்த்தசாரதி தங்கியதாக கூறப்படும் உத்தரகாண்ட் மாநிலம், அல்மோராவுக்கு சென்று விசாரணை நடத்தியது. அங்குள்ள உள்ளூர்வாசிகள் இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
குற்றம் கிட்டத்தட்ட நிரூபிக்கப்பட்ட பின்னரும், பார்த்தசாரதி எந்தவிதமான குற்ற உணர்ச்சியையோ அல்லது வருத்தத்தையோ காட்டவில்லை என்றும், கைப்பற்றப்பட்ட மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளின் ஆய்வு உள்ளிட்ட விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன என்றும் காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
 
Edited by Siva

உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து அவதூறு புகைப்படம் வெளியீடு: இளைஞர் கைது, சிறையில் அடைப்பு!

உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து அவதூறு புகைப்படம் வெளியீடு: இளைஞர் கைது, சிறையில் அடைப்பு!உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களின் உருவப்படத்தை அவதூறான வகையில் எடிட் செய்து இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட ஒரு இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆழ்கடலில் உயிரைக் காத்த Apple Watch Ultra: மும்பை டெக்கின் த்ரில் அனுபவம்!

ஆழ்கடலில் உயிரைக் காத்த Apple Watch Ultra: மும்பை டெக்கின் த்ரில் அனுபவம்!அதிநவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் மனித உயிரை காப்பது இது முதல் முறையல்ல. மும்பையை சேர்ந்த க்ஷிதிஜ் ஜோடேப் என்ற 26 வயது மென்பொருள் பொறியாளரின் உயிரை, அவரது Apple Watch Ultra சாதனம் ஆழ்கடலில் காப்பாற்றியுள்ளது.

கரூர் சம்பவம்: மு.க.ஸ்டாலினிடம் கேள்விகள் எழுப்பி அனுராக் தாக்கூர் கடிதம்!

கரூர் சம்பவம்: மு.க.ஸ்டாலினிடம் கேள்விகள் எழுப்பி அனுராக் தாக்கூர் கடிதம்!கரூர் கூட்டநெரிசல் மரணம் தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மத்திய எம்.பி அனுராக் தாக்கூர் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

எத்தனை வேடமிட்டு வந்தாலும், தமிழகம் பா.ஜ.க.வின் ஆளுகைக்கு உட்படாது!" - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆவேசம்

எத்தனை வேடமிட்டு வந்தாலும், தமிழகம் பா.ஜ.க.வின் ஆளுகைக்கு உட்படாது!ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மத்திய ஆளும் கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சி எந்த வழியில் முயன்றாலும் தமிழ்நாடு தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வராது என்று எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

எஸ்கேப் ஆன ஆனந்த்.. கரூர் செல்லும் விஜய்! 20 பேர் கொண்ட குழு ஏற்பாடு!

எஸ்கேப் ஆன ஆனந்த்.. கரூர் செல்லும் விஜய்! 20 பேர் கொண்ட குழு ஏற்பாடு!கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மரணங்கள் தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் சென்று சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

