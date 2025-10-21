செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
8 கோடி ரூபாய்க்கு போலி தபால் தலை: பாதி விலைக்கு விற்று மோசடி.. 3 பேர் கைது!

8 கோடி ரூபாய்க்கு போலி தபால் தலை: பாதி விலைக்கு விற்று மோசடி.. 3 பேர் கைது!
டெல்லி மற்றும் பீகாரை தளமாகக் கொண்டு நாடு முழுவதும் இயங்கி வந்த, சுமார் ரூ. 8 கோடி மதிப்பிலான போலி தபால் தலைகள் மோசடி தொடர்பாக மும்பையில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
தொழிலதிபர்களான ராகேஷ் பிந்த், ஷம்சுதீன் அகமது மற்றும் எழுத்தர் ஷாஹித் ரஸா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அசல் தபால் தலைகளின் பாதி விலைக்கு போலியானவற்றை விற்று மோசடி செய்துள்ளனர். வங்கிப் பதிவுகளின் மூலம் ரூ. 8 கோடிக்கு அதிகமான பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
 
அஞ்சல் துறையினர் கடிதங்களை சரிபார்த்தபோது, அவற்றின் மீது ஒட்டப்பட்டிருந்த தபால் தலைகள் போலியானது என கண்டறியப்பட்டதால் இந்த மோசடி வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இந்த கும்பலுக்கும் நாட்டில் நடந்த மற்ற தபால் துறை மோசடிகளுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்று காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது. 
 
பொதுமக்கள் போலி தபால் தலைகளை சரிபார்த்து, சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக புகாரளிக்குமாறு அஞ்சல் துறை அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 
திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தால் தவெகவை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது: ஆர்பி உதயகுமார்

திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தால் தவெகவை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது: ஆர்பி உதயகுமார்அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் அவர்கள், செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், ராட்சத பலம் கொண்ட திமுகவை எதிர்கொண்டு வீழ்த்த, அதிமுக கூட்டணியில் த.வெ.க. சேர வேண்டும் என்பதே இரு கட்சித் தொண்டர்களின் வலுவான விருப்பமாக உள்ளது என்று உதயகுமார் தெரிவித்தார்.

உலகின் 32 நாடுகளின் மெட்ரோ நிறுவனங்களில் ஆய்வு: சென்னை மெட்ரோ முதலிடம்

உலகின் 32 நாடுகளின் மெட்ரோ நிறுவனங்களில் ஆய்வு: சென்னை மெட்ரோ முதலிடம்பயணிகளுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதில், சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் உலக அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

இந்து அல்லாதோர் வீட்டிற்கு செல்லும் பெண்களின் கால்களை உடையுங்கள்: பாஜக பிரபலத்தின் சர்ச்சை பேச்சு..!

இந்து அல்லாதோர் வீட்டிற்கு செல்லும் பெண்களின் கால்களை உடையுங்கள்: பாஜக பிரபலத்தின் சர்ச்சை பேச்சு..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் முன்னாள் போபால் எம்.பி. பிரக்யா சிங் தாக்கூர் பொதுவெளியில் ’இந்து அல்லாத ஒருவரின் வீட்டிற்குத் உங்கள் வீட்டு மகள்கள் சென்றால், பெற்றோர்கள் அவர்களின் கால்களை உடைக்க வேண்டும்" என்று அவர் பேசியிருப்பது அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

ரூ.18500 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட கூகுள் அலுவலகத்தில் மூட்டைப்பூச்சிகள் தொல்லை: ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!

ரூ.18500 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட கூகுள் அலுவலகத்தில் மூட்டைப்பூச்சிகள் தொல்லை: ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!நியூயார்க்கில் உள்ள கூகுள் நிறுவனத்தின் அலுவலகத்தில் மூட்டைபூச்சிகளின் தொல்லை இருப்பதால் ஏற்பட்ட அச்சத்தின் காரணமாக, ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

9ஆம் வகுப்பு மாணவரை பிவிசி குழாயால் அடித்து காயப்படுத்திய பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்..தாய் புகார்..!

9ஆம் வகுப்பு மாணவரை பிவிசி குழாயால் அடித்து காயப்படுத்திய பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்..தாய் புகார்..!பெங்களூருவின் சுங்கடக்கட்டே பகுதியில் உள்ள புனித மேரிஸ் பொது பள்ளியில், 9 வயது மாணவர் நயன் கௌடா சி.எஸ். என்பவரை பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் ராகேஷ் குமார், பிளாஸ்டிக் பி.வி.சி. குழாயால் கொடூரமாக தாக்கியதாக அவரது தாய் திவ்யா சங்கர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார்.

