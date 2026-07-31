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  4. Threats to Join BJP: Abhijit's Mother Makes Shocking Claims
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

பாஜகவில் சேருமாறு என் மகனுக்கு மிரட்டல் வருகிறது.. அபிஜித் தாயார் அதிர்ச்சி தகவல்...

அபிஜித்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (09:09 IST)
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பாஜகவில் இணையுமாறு தனது மகனுக்கு தொடர்ச்சியாக மிரட்டல்கள் வருவதாக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா பார்ட்டியின் அபிஜித்தின் தாயார் வெளியிட்டுள்ள தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணையவில்லை என்றால் கடுமையான பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும், தற்போது வசித்து வரும் வீட்டை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் என்றும் தங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
 
அரசியல் கட்சி தொடங்கிய நாளிலிருந்து இந்த மிரட்டல்கள் தொடர்வதாகவும், ஆரம்பத்தில் தங்களை விவகாரத்தில் ஈடுபடுத்தாமல் தனக்குள்ளேயே மகன் ரகசியமாக வைத்திருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது பெற்றோரான தங்களை குறிவைத்து இந்த மிரட்டல்கள் வருவதாக தன் மகன் தன்னிடம் கூறியதாக அவர் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
எத்தகைய மிரட்டல்கள் வந்தாலும் தனது மகன் ஒருபோதும் பயந்து பின்வாங்க மாட்டார் என்றும், இதுபோன்ற இக்கட்டான சூழல்களை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது அவருக்குத் தெரியும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார். அரசியல் களத்தில் திடீரென எழுந்துள்ள இந்த மிரட்டல் புகாரும், தாயாரின் அதிரடி வெளிப்படுத்தலும் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களிலும் அரசியல் அரங்கிலும் தீவிர விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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