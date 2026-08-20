ஐ-போனுக்காக தாத்தாவை போட்டு தள்ளிய 13 வயது சிறுமி!... காதலன் உட்பட 4 பேர் கைது!..
ஐ-போன் வாங்கும் ஆசையில் தனது காதலனை வைத்து தனது தாத்தாவை 13 வயது சிறுமி கொலை செய்த சம்பவம் கேரளாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டம் கருவட்டா பகுதியில் வசித்து வந்தவர் சிவன்குட்டி செட்டியார்(65). அவருடன் அவரின் மனைவி, மகள் மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் 13 வயது பேத்தி ஆகியோர் வசித்து வந்தனர். இந்நிலையில்தான் சமீபத்தில் முதியவரின் மகள் பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார்.
அவருக்கு துணையாக முதியோர் மனைவியும் மருத்துவமனையில் இருந்தார். அப்போது வீட்டில் இருந்த முதியவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் வீட்டில் பிணமாக கடந்தார். அவர் அணிந்திருந்த மூன்று பவுன் நகை மற்றும் வீட்டில் இருந்த பணமும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது. போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவரின் 13 வயது பேத்தி இந்த கொலையை செய்தது தெரியவந்தது..
13 வயது பேத்தி 18 வயதிற்கும் குறைவான ஒரு சிறுவனை காதலித்து வந்திருக்கிறார். அடிக்கடி அந்த சிறுவனுடன் செல்போனில் பேசியிருக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் சிறுமிக்கு ஐபோன் வாங்கும் ஆசை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதோடு காதலனும் தனக்கு புதிய பைக் வாங்க வேண்டும் என சொல்லியிருக்கிறார். பணத்துக்கு என்ன செய்வது என இருவரும் யோசித்த போதுதான் தாத்தாவை கொலை செய்து அவரிடம் இருந்து நகையை திருடுவது என்கிற விபரீத முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள்.
திட்டப்படி பேத்தியின் காதலன் தனது நண்பர்கள் இரண்டு பேரை கூட்டி வந்து தாத்தாவை கொன்று விட்டு நகை மற்றும் பணத்தை கொள்ளையடித்தது தெரிய வந்திருக்கிறது. தற்போது போலீசார் சிறுமி, சிறுமியின் காதலர் மற்றும் அவரின் இரண்டு நண்பர்கள் என 4 பேரையும் கைது செய்து சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைத்துள்ளனர்.
அவருக்கு துணையாக முதியோர் மனைவியும் மருத்துவமனையில் இருந்தார். அப்போது வீட்டில் இருந்த முதியவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் வீட்டில் பிணமாக கடந்தார். அவர் அணிந்திருந்த மூன்று பவுன் நகை மற்றும் வீட்டில் இருந்த பணமும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது. போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவரின் 13 வயது பேத்தி இந்த கொலையை செய்தது தெரியவந்தது..
13 வயது பேத்தி 18 வயதிற்கும் குறைவான ஒரு சிறுவனை காதலித்து வந்திருக்கிறார். அடிக்கடி அந்த சிறுவனுடன் செல்போனில் பேசியிருக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் சிறுமிக்கு ஐபோன் வாங்கும் ஆசை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதோடு காதலனும் தனக்கு புதிய பைக் வாங்க வேண்டும் என சொல்லியிருக்கிறார். பணத்துக்கு என்ன செய்வது என இருவரும் யோசித்த போதுதான் தாத்தாவை கொலை செய்து அவரிடம் இருந்து நகையை திருடுவது என்கிற விபரீத முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள்.