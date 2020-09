கேரள பல்கலைக்கழகத்தில் பி.ஏ.ஜேர்னலிசத்தில் முதல் மாணவியாக (First Rank) வென்றவரின் வெற்றி ரகசியம்

கேரள பல்கலைக்கழகத்தின் பி.ஏ. ஜேர்ணலிசம் with மாஸ் கம்யூனிகேஷன் மற்றும் வீடியோ புரடக்க்ஷன் பட்ட படிப்பில் முதல் மாணவியாக (First Rank) திருவனந்தபுரம் வலியசாலையை சேர்ந்த ஸ்ரேய கிருஷ்ணா.ஆர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

திருவனந்தபுரம் A. J. Collge of Science and Technology கல்லூரியில் பி.ஏ. ஜேர்ணலிசம் with மாஸ் கம்யூனிகேஷன் மற்றும் வீடியோ புரடக்க்ஷன் பட்ட படிப்பில் பயிலும் மாணவி ஸ்ரேய கிருஷ்ணா .ஆர்.





பட்டப்படிப்பில் முதல் மாணவியாக வெற்றி பெற்ற ஸ்ரேயா கிருஷ்ணா கூறுகையில், நான் என் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே தொலைக்காட்சி செய்தி வழங்குபவர்களை பின்பற்றி, அவர்கள் செய்தி வாசிப்பது போல் மிமிக்ரி செய்து காட்டுவது எனது வழக்கமான ஒன்றாகும். இது என் எதிர்கால வாழ்க்கையில் என் ஆர்வமாக இருக்கும் என்பதை என் பெற்றோர் அப்போது உணரவில்லை.

எனது ஆர்வத்திற்கு இடையில் எனது மேல் படிப்பை தேர்வு செய்ய அல்லது அகநிலை படிப்புகளைப் படிக்க இது என் வாழ்க்கையின் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. என் பெற்றோர் கே.ராமநாதன் மற்றும் திருமதி. ஈ.சாவித்ரி ஆகியோர் என் தோள்களைத் தட்டி கொடுத்து என் கனவைத் தொடர சொன்னார்கள். திருவனந்தபுரம் தோன்னக்கல் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள A.J.College of Science and Technology கல்லூரியில் எனது பட்டப்படிப்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்கினேன்.



எனது படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப களப்பணிகளின் கலவையான, திறனான அனுபவங்களுடன் என் நாட்கள் சென்றன. எனது ஆசிரியர்கள், வகுப்பு தோழர்கள், பெற்றோர்கள் குறிப்பாக எனது சகோதரி லலிதா அளித்த ஆதரவு மற்றும் உந்துதலுடன், முதல் மாணவியாக (First Rank) அடைவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். தற்போது ஆயுர்வேத மருத்துவ படிப்பு (BAMS) படித்து வருகிறார் எனது சகோதரி ஆர்.லலிதா.

எனக்கு இப்போது இந்த முதல் ராங்க் கிடைத்திருப்பது எனது கனவின் முதல் படியாகும். மேலும் இந்த முதல் தரத்தைப் பெற்றிருப்பது எனது மேல் படிப்பு, ஆய்வுகள் மற்றும் சாதனைகளுக்கு முன்னேற அதிக நம்பிக்கையுடன் என்னை உயர்த்துகிறது.





எனது இன்டர்ன்ஷிப் பாட திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சிறந்த நடிகருக்கான ஷாங்காய் திரைப்பட விழாவில் விருதைப் பெற்ற பிறகு, சிறந்த விருது பெற்ற மோலிவுட் நடிகர், கேரளாவை சேர்ந்த குணச்சித்திர நடிகர் இந்திரன்ஸுடன் நேர்காணல் நடத்த எனக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. இது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம், அவருடன் உரையாட்டியது எனக்கு கிடைத்த ஒரு பாக்கியமாக கருதுகிறேன்.

பாடல்கள் பாடுவது ஸ்ரேய கிருஷ்ணாவின் வாழ்க்கையின் தவிர்க்க முடியாத ஒரு பகுதியாகும். சிறுவயதிலிருந்தே, நான் சத்தமாகவும் பின்னர் கரோக்கிகளாலும் பாடல்களைப் பாடுவேன். நான் 11 ஆண்டுகளாக கர்நாடக இசையைப் படித்தேன், அழகான சிறந்த பாடல்கள் மூலம் குறிப்பாக தெய்வீக பக்தி பஜன் பாடல்கள் மூலம் எனது சங்கீத இசையிலும் வெற்றி பயணம் தொடர்கிறேன்.

என் கிரியேட்டிவ் விஷயங்களுக்கான எனது லட்சியம் ஒருபோதும் என் மனதில் முடிவதில்லை. எனது லட்சியத்தை நிறைவேற்ற, ஸ்ரேயா கிருஷ்ணா தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு, ஜேர்ணலிசம், மற்றும் சிறந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பி.ஜி படிப்பைப் படிக்க விரும்புகிறார். புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து பி.ஜி நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு நான் காத்திருக்கிறேன்.

ஒரு முதுகலைப் பட்டம் எனது பயிற்சியை மிகவும் புகழ்பெற்ற சேனல்களில் ஒன்றில் எனது லட்சியம் மற்றும் திறமையை மேலும் உருவாக்க முடியும். மேலும் ஜேர்ணலிசம் எனது லட்சிய தொழிலாக எடுத்துக் கொள்ளும்போது சிறந்த சின்ன சின்ன பயனுள்ள விஷயங்களைக் கூட படிக்க முடியும் என்று ஸ்ரேய கிருஷ்ணா கூறுகிறார்.





ஆரம்ப காலங்களில், பத்திரிகை தொழிலை எனது வாழ்க்கையாக எடுத்துக் கொள்ள விரும்பியபோது பல படித்தவர்களிடமிருந்து பல கேலி மற்றும் திட்டுகளை நான் கண்டேன். ஒரு இளம் பெண் எப்படி ஒரு நிருபராக மற்றும் செய்தி தொகுப்பாளராக விரும்புகிறார் என்பது போல இருந்தது. செய்திக்காக நான் அங்கும் இங்கும் ஓடும்போது அவளுடைய தந்தையும் தாயும் எப்படி அமைதியாக இருக்க முடியும்.

அவள் தனது முழு வாழ்க்கையிலும் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ஆனால் என் பெற்றோரும் சகோதரியும் மிகவும் தைரியமாக இருந்தார்கள், தயவுசெய்து ச்ரேயா கிருஷ்ணா விரும்புவதைப் படிக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள். என் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து இன்று வரை அதே ஆற்றல். அவர்களின் நிபந்தனையற்ற அன்பு, ஆதரவு மற்றும் பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு அனைத்துக்கும் நான் எப்போதும் அவர்கள்க்கு நன்றி மற்றும் கடமைபட்டிருக்கிறேன்.

நான் ஏனக்கு தானே செய்தி தலைப்புகளைப் பற்றி பேசி பயிற்சி செய்யும் நபர். சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள், என் கண்ணாடியின் முன் நீண்ட நேரம் நின்று பயிற்சிக்காக பேசுவதற்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அதைச் செம்மைப்படுத்துவதற்கும் நான் விரும்பி பயிற்சி செய்வேன்.





முதல் தர வரிசையில் நன்கு அறியப்பட்ட, புகழ்பெற்ற மற்றும் நம்பகமான உன்மை செய்திகள் தரும் நடு நிலை சேனலில் நிருபர், செய்தியாளர் மற்றும் ஒரு முக்கிய செய்தி நேரத்தை (Prime Time News) தொகுத்து வழங்குவதே எனது வாழ்வின் மிகப் பெரிய லட்சிய கனவு.

இந்த வகையில், இது நான், நமது தாய் நாட்டிற்கு செய்யும் தொண்டாகவும் மற்றும் இளைஞர்கள், மாணவ மாணவியர் சமுதாயத்திற்கு ஒளிமயமான எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி ஆகவும் இருப்பேன்.





எனது பத்திரிகை தொழிலின் ஒரு பகுதியாக மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் ஸ்ரீ.நரேந்திர மோடி அவர்களையும் , மாண்புமிகு ஸ்ரீ.அமித் ஷா அவர்களையும் சந்திக்க விரும்புகிறேன். மேலும் இசை மேஸ்ட்ரோ ஸ்ரீ. இளையராஜா, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜனிகாந்த், நடிகர் மோகன்லால் மற்றும் பிரபல பாடகி ஸ்ரேயா கோஷல் மற்றும் நடிகர் பிருத்விராஜ் ஆகியோரை சந்திக்கவும் விரும்புகிறேன் என்றார்.



குடும்பம் பற்றி கூறுகையில், என் தந்தை கே. ராமநாதன், கணக்காளராக ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார், என் தாய் சாவித்ரி ஒரு சிறந்த பார்மசிஸ்ட் ஆக பணி புரிகிறார்.





