செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (14:56 IST)

வீட்டு வேலை செய்பவர்களின் மாத வருமானம் ரூ.45,000.. ஒரே காரணம் டெக்னாலஜி தான்..!

நொய்டாவில் வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்களிடையே நிலவும் மிகப்பெரிய வருமானம் குறித்த செய்தி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பாரம்பரிய முறையில் வீடுகளுக்கு சென்று வேலை செய்யும் பெண்களுக்கும், செயலிகள் மூலம் வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கும் இடையே ஒரு புதிய பொருளாதார பிரிவினை உருவாகியுள்ளது.
 
பாரம்பரிய முறையில் 3 முதல் 4 வீடுகளில் நாள் முழுவதும் உழைக்கும் ஒரு பெண், மாதத்திற்கு வெறும் 12,000 முதல் 15,000 ரூபாய் வரை மட்டுமே சம்பாதிக்கிறார். இந்த வருமானத்தை கொண்டு வீட்டு வாடகை, குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளை சமாளிக்க அவர்கள் கடுமையாக போராடுகின்றனர். 
 
ஆனால், ஆன்லைன் தளங்கள் மூலம் இணைக்கப்படும் வீட்டு பணியாளர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 100 முதல் 200 ரூபாய் வரை வருமானம் பெறுகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் மாதத்திற்கு 40,000 முதல் 45,000 ரூபாய் வரை சம்பாதிக்க முடிகிறது.
 
டிஜிட்டல் அறிவு இல்லாமை மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்த தெரியாதது போன்ற காரணங்களால், பல ஏழை பெண்கள் இந்த அதிக வருமானம் தரும் ஆன்லைன் தளங்களை பயன்படுத்த முடியாமல் தவிக்கின்றனர். தட்டுப்பாடு நிலவினாலும் தங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படுவதில்லை என பாரம்பரியப் பணியாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். 
 
தொழில்நுட்பம் எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தில் இத்தகைய பெரும் இடைவெளியை உருவாக்கியிருப்பது ஒரு கசப்பான உண்மையாக மாறியுள்ளது.
 
