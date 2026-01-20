செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (12:30 IST)

கேரளா சம்பவம்!.. இனிமே ஆம்பளங்க இப்டிதான் பஸ்ஸில் போகணும்!.. வைரல் வீடியோ!....

இப்போதெல்லாம் எல்லோர் கையிலும் செல்போன் வந்துவிட்டதால் எல்லாவற்றையும் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் போட்டு விடுகிறார்கள். இதில் பலரும் தங்களின் வீடியோ அதிக வியூஸ் போகவேண்டும் என்பதற்காக பொய்யான விஷயத்தை கூட உண்மை போல சித்தரித்து வீடியோவை வெளியிடுகிறார்கள். சில நேரங்களில் அது உயிரிழப்புகளுக்கும் காரணமாக அமைந்துவிடுகிறது.

அப்படித்தான் சமீபத்தில் கோழிக்கோட்டை சேர்ந்த தீபக் என்கிற நபர் பேருந்தில் பயணம் செய்த போது அவரின் அருகில் நின்றிருந் ஷிம்ஜிதா என்கிற பெண் தீபக் தன் மீது வேண்டுமென்றே மோதி பாலியல் சீண்டல் செய்வது போல காட்டி செல்போனில் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளவில் பதிவிட அந்த வீடியோ வைரலானது. இதையடுத்து பலரும் தீபக்கை திட்ட, மன உளைச்சல் அடைந்த தீபக் தனது வீட்டிலேயே தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

அரசு பேருந்தில் சாதாரணமாக நடக்கும் ஒரு நிகழ்வை பாலியல் சீண்டல் போல சித்தரித்து அந்த பெண் பொய்யாக வீடியோ எடுத்து பதிவிட்டதாக இப்போது பலரும் அவரை திட்டி வருகிறார்கள்.. அதோடு போலீசாரும் அப்பெண்ணை தேடி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், கேரளாவில் உள்ள ஒரு நபர் யார் மீதும் மோதி விடக்கூடாது.. வீடியோ எடுத்து போட்டுவிடுவார்கள் என்பதற்காக தன்னை சுற்றி அட்டைப்பெட்டியை வைத்துக்கொண்டு பேருந்தில் பயணிக்கும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதை ஒருவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்து ‘கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு நபர் இன்று பேருந்தில் பயணிக்கும் போது’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.



